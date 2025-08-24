В Днепропетровской области мужчина с ножом набросился на местных, пожарных, полицейских и отца — нападавшего застрелили

Мужчина с ножом ранил пятерых человек, среди них двух спасателей, после чего был застрелен полицейскими.

Полиция Днепропетровской области сообщила об инциденте в Криворожском районе, где местный житель с ножом напал на людей. Среди пострадавших были двое спасателей. Нападавшего застрелили полицейские.

Событие произошло 24 августа около 16:00 на поле в Карповской общине. По предварительным данным, мужчина нанес ножевые ранения двум женщинам, после чего поджёг сено. Пламя быстро распространялось и создавало угрозу для людей.

Когда на место прибыли спасатели ГСЧС, злоумышленник напал и на них: один из спасателей получил ножевое ранение, второй — телесные повреждения.

В ходе дальнейших событий мужчина напал и на своего отца, нанеся ему ножевые ранения. В этот момент на место прибыли полицейские.

Правоохранители пытались остановить нападавшего, однако тот не реагировал на требования и оказывал сопротивление. Полицейский сделал предупредительные выстрелы в воздух, после чего был вынужден применить табельное оружие. В результате ранений 42-летний мужчина погиб.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. Следователи дают правовую оценку указанным событиям.

Также назначено служебное расследование и сообщено в ГБР.

