Практика судов
  1. В Украине

В Днепропетровской области мужчина с ножом набросился на местных, пожарных, полицейских и отца — нападавшего застрелили

21:15, 24 августа 2025
Мужчина с ножом ранил пятерых человек, среди них двух спасателей, после чего был застрелен полицейскими.
В Днепропетровской области мужчина с ножом набросился на местных, пожарных, полицейских и отца — нападавшего застрелили
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полиция Днепропетровской области сообщила об инциденте в Криворожском районе, где местный житель с ножом напал на людей. Среди пострадавших были двое спасателей. Нападавшего застрелили полицейские.

Событие произошло 24 августа около 16:00 на поле в Карповской общине. По предварительным данным, мужчина нанес ножевые ранения двум женщинам, после чего поджёг сено. Пламя быстро распространялось и создавало угрозу для людей.

Когда на место прибыли спасатели ГСЧС, злоумышленник напал и на них: один из спасателей получил ножевое ранение, второй — телесные повреждения.

В ходе дальнейших событий мужчина напал и на своего отца, нанеся ему ножевые ранения. В этот момент на место прибыли полицейские.

Правоохранители пытались остановить нападавшего, однако тот не реагировал на требования и оказывал сопротивление. Полицейский сделал предупредительные выстрелы в воздух, после чего был вынужден применить табельное оружие. В результате ранений 42-летний мужчина погиб.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. Следователи дают правовую оценку указанным событиям.

Также назначено служебное расследование и сообщено в ГБР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада рассмотрит законопроект об обеспечении уважения к суду

Впрочем, изменения в КУоАП и УПК касаются не только повышения штрафов за неуважение к суду.

Верховная Рада двумя законами по-разному урегулировала вопрос ограничения доступа к данным предприятий в публичных электронных реестрах

Оба принятых парламентом закона дополняют закон о публичных электронных реестрах одним и тем же подпунктом, касающимся ограничения публичного доступа к информации в реестрах в отношении определенного круга предприятий, но содержание этих дополнений разное.

Помощниками судей в местных и апелляционных судах могут работать бакалавры – Совет судей Украины

Судьи самостоятельно будут решать, нужен ли им помощник бакалавр или магистр – Совет судей пытается справиться с проблемой «дефицита» помощников судей.

Максим Пампура объяснил, почему ГСА бережет финансовый ресурс, хотя имеет средства на повышение зарплат в аппаратах судов

Высший совет правосудия пытался разобраться, почему ГСА не использует имеющийся финансовый ресурс и не повышает зарплату работникам судов.

Законопроекты о вступлении Украины в ЕС будут рассматриваться по ускоренной процедуре — Руслан Стефанчук внес законопроект

Руслан Стефанчук вместе с группой депутатов предлагает рассматривать законопроекты о вступлении Украины в ЕС по упрощенной процедуре.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ярослав Головачов
    Ярослав Головачов
    голова Київського апеляційного суду
  • Михайло Смокович
    Михайло Смокович
    голова Касаційного адміністративного суду суду у складі Верховного Суду
  • Олег Антонюк
    Олег Антонюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Вікторія Коваль
    Вікторія Коваль
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Марія Аракелян
    Марія Аракелян
    суддя Одеського окружного адміністративного суду