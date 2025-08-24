Практика судів
  1. В Україні

Новий тиждень в Україні розпочнеться із дощів

22:59, 24 серпня 2025
В Україні 25 серпня очікується похолодання та локальні дощі.
Новий тиждень в Україні розпочнеться із дощів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 25 серпня, в Україні прогнозують похолодання та короткочасні дощі на заході й подекуди в центральних регіонах, повідомили в Укргідрометцентрі.

Нічні опади очікуються на Лівобережжі, а також місцями у Київській, Черкаській і Кіровоградській областях. Вдень дощі ймовірні на Волині та Рівненщині. На решті території країни опадів не передбачається.

Вітер західний, із швидкістю 7–12 м/с. Температура вночі становитиме 7–12°C, вдень – 15–20°C. У південних областях повітря прогріється до 19–24°C. У Карпатах буде прохолодніше: вночі 3–8°C, вдень 11–16°C.

У Києві та Київській області 25 серпня переважно без опадів, хоча вночі подекуди можливі короткочасні дощі. У столиці температура вночі сягатиме 10–12°C, вдень – 18–20°C. По області вночі очікується 7–12°C, вдень – 15–20°C.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

погода

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада розгляне законопроект про забезпечення поваги до суду

Втім, зміни до КУпАП та КПК стосуються не лише підвищення штрафів за неповагу до суду.

Верховна Рада двома законами по-різному врегулювала питання обмеження доступу до даних підприємств в публічних електронних реєстрах

Обидва прийняті парламентом закони доповнюють закон про публічні електронні реєстри одним й тим же підпунктом стосовно обмеження публічного доступу до інформації у реєстрах стосовно певного кола підприємств, але зміст цих доповнень різний.

Помічниками суддів в місцевих та апеляційних судах можуть працювати бакалаври – Рада суддів України

Судді самостійно будуть вирішувати, потрібен їм помічник бакалавр або магістр – РСУ намагається подолати проблему «дефіциту» помічників суддів.

Максим Пампура пояснив, чому ДСА береже фінансовий ресурс, хоча має кошти на підвищення зарплат в апаратах судів

Вища рада правосуддя намагалася розібратися, чому ДСА не використовує наявний фінансовий ресурс і не підвищує зарплату працівникам судів.

Законопроекти щодо вступу України до ЄС будуть розглядатися за прискореною процедурою – Руслан Стефанчук вніс законопроект

Руслан Стефанчук разом з групою депутатів пропонує розглядати законопроекти стосовно вступу України до ЄС за спрощеною процедурою.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Бориславський
    Юрій Бориславський
    голова Залізничного районного суду м. Львова