Новий тиждень в Україні розпочнеться із дощів

В Україні 25 серпня очікується похолодання та локальні дощі.

У понеділок, 25 серпня, в Україні прогнозують похолодання та короткочасні дощі на заході й подекуди в центральних регіонах, повідомили в Укргідрометцентрі.

Нічні опади очікуються на Лівобережжі, а також місцями у Київській, Черкаській і Кіровоградській областях. Вдень дощі ймовірні на Волині та Рівненщині. На решті території країни опадів не передбачається.

Вітер західний, із швидкістю 7–12 м/с. Температура вночі становитиме 7–12°C, вдень – 15–20°C. У південних областях повітря прогріється до 19–24°C. У Карпатах буде прохолодніше: вночі 3–8°C, вдень 11–16°C.

У Києві та Київській області 25 серпня переважно без опадів, хоча вночі подекуди можливі короткочасні дощі. У столиці температура вночі сягатиме 10–12°C, вдень – 18–20°C. По області вночі очікується 7–12°C, вдень – 15–20°C.

