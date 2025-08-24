Практика судов
Новая неделя в Украине начнется с дождей

22:59, 24 августа 2025
В Украине 25 августа ожидается похолодание и локальные дожди.
Новая неделя в Украине начнется с дождей
В понедельник, 25 августа, в Украине прогнозируют похолодание и кратковременные дожди на западе и местами в центральных регионах, сообщили в Укргидрометцентре.

Ночные осадки ожидаются на Левобережье, а также местами в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях. Днем дожди вероятны на Волыни и Ровенщине. На остальной территории страны осадков не предвидится.

Ветер западный, со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью составит 7-12°C, днем - 15-20°C. В южных областях воздух прогреется до 19-24°C. В Карпатах будет прохладнее: ночью 3-8°C, днем 11-16°C.

В Киеве и Киевской области 25 августа преимущественно без осадков, хотя ночью местами возможны кратковременные дожди. В столице температура ночью достигнет 10–12°C, днем – 18–20°C. По области ночью ожидается 7–12°C, днем – 15–20°C.

