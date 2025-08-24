Суд визнав звільнення топменеджерки компанії дискримінацією через синдром дефіциту уваги

Суд визнав звільнення жінки незаконним, встановивши, що воно було пов’язане з дискримінацією через синдром дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ).

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Колишня віцепрезидентка німецької ІТ-компанії Gitpod Шеннон Бернс через суд домоглася визнання свого звільнення незаконним. Вона стверджувала, що втратила посаду через дискримінацію, пов’язану з інвалідністю, пов’язаної із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ). Про це пише The Times.

Що сталося

Бернс приєдналася до Gitpod у 2022 році після роботи в Slack, її річний оклад складав близько 300 тисяч доларів. У червні 2023-го компанія розірвала з нею контракт, заявивши про «поведінку, несумісну з роллю керівника».

Причиною стало те, що під час корпоративного заходу в Австрії топменеджерка після вживання алкоголю заснула в сауні. Керівництво зазначило, що такий вчинок «підірвав довіру» до неї як до старшої посадовиці.

За даними видання, на заході були присутні й інші співробітники, зокрема CEO компанії Йоханнес Ландграф. Колеги стверджували, що Бернс плакала, говорила нерозбірливо, а згодом не змогла потрапити до свого номера й залишилася ночувати в сауні. Наступного дня вона отримала повідомлення з вимогою «бути стриманішою та показувати приклад».

Аргументи та рішення суду

Бернс заявила, що її чоловіки-колеги також були сильно нетверезими, але жодних санкцій до них не застосували. У позові вона вказала на дискримінацію за статтю та інвалідністю.

Суд не погодився з першим пунктом, однак визнав обґрунтованим посилання на СДУГ. Суддя зазначив, що діагноз міг вплинути на забудькуватість, через яку Бернс втратила ключ і не змогла потрапити до номера.

Її поведінку на корпоративі розцінили як наслідок поєднання алкоголю та особливостей СДУГ.

Розмір компенсації, яку має отримати колишня віцепрезидентка Gitpod, наразі ще не визначено.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.