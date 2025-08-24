Практика судів
  1. У світі

Суд визнав звільнення топменеджерки компанії дискримінацією через синдром дефіциту уваги

21:49, 24 серпня 2025
Суд визнав звільнення жінки незаконним, встановивши, що воно було пов’язане з дискримінацією через синдром дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ).
Суд визнав звільнення топменеджерки компанії дискримінацією через синдром дефіциту уваги
Колишня віцепрезидентка німецької ІТ-компанії Gitpod Шеннон Бернс через суд домоглася визнання свого звільнення незаконним. Вона стверджувала, що втратила посаду через дискримінацію, пов’язану з інвалідністю, пов’язаної із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ). Про це пише The Times.

Що сталося

Бернс приєдналася до Gitpod у 2022 році після роботи в Slack, її річний оклад складав близько 300 тисяч доларів. У червні 2023-го компанія розірвала з нею контракт, заявивши про «поведінку, несумісну з роллю керівника».

Причиною стало те, що під час корпоративного заходу в Австрії топменеджерка після вживання алкоголю заснула в сауні. Керівництво зазначило, що такий вчинок «підірвав довіру» до неї як до старшої посадовиці.

За даними видання, на заході були присутні й інші співробітники, зокрема CEO компанії Йоханнес Ландграф. Колеги стверджували, що Бернс плакала, говорила нерозбірливо, а згодом не змогла потрапити до свого номера й залишилася ночувати в сауні. Наступного дня вона отримала повідомлення з вимогою «бути стриманішою та показувати приклад».

Аргументи та рішення суду

Бернс заявила, що її чоловіки-колеги також були сильно нетверезими, але жодних санкцій до них не застосували. У позові вона вказала на дискримінацію за статтю та інвалідністю.

Суд не погодився з першим пунктом, однак визнав обґрунтованим посилання на СДУГ. Суддя зазначив, що діагноз міг вплинути на забудькуватість, через яку Бернс втратила ключ і не змогла потрапити до номера.

Її поведінку на корпоративі розцінили як наслідок поєднання алкоголю та особливостей СДУГ.

Розмір компенсації, яку має отримати колишня віцепрезидентка Gitpod, наразі ще не визначено.

суд Німеччина

Верховна Рада розгляне законопроект про забезпечення поваги до суду

Втім, зміни до КУпАП та КПК стосуються не лише підвищення штрафів за неповагу до суду.

Верховна Рада двома законами по-різному врегулювала питання обмеження доступу до даних підприємств в публічних електронних реєстрах

Обидва прийняті парламентом закони доповнюють закон про публічні електронні реєстри одним й тим же підпунктом стосовно обмеження публічного доступу до інформації у реєстрах стосовно певного кола підприємств, але зміст цих доповнень різний.

Помічниками суддів в місцевих та апеляційних судах можуть працювати бакалаври – Рада суддів України

Судді самостійно будуть вирішувати, потрібен їм помічник бакалавр або магістр – РСУ намагається подолати проблему «дефіциту» помічників суддів.

Максим Пампура пояснив, чому ДСА береже фінансовий ресурс, хоча має кошти на підвищення зарплат в апаратах судів

Вища рада правосуддя намагалася розібратися, чому ДСА не використовує наявний фінансовий ресурс і не підвищує зарплату працівникам судів.

Законопроекти щодо вступу України до ЄС будуть розглядатися за прискореною процедурою – Руслан Стефанчук вніс законопроект

Руслан Стефанчук разом з групою депутатів пропонує розглядати законопроекти стосовно вступу України до ЄС за спрощеною процедурою.

