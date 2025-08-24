Практика судов
Суд признал увольнение топ-менеджера компании дискриминацией из-за синдрома дефицита внимания

21:49, 24 августа 2025
Суд признал увольнение женщины незаконным, установив, что оно было связано с дискриминацией из-за синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).
Суд признал увольнение топ-менеджера компании дискриминацией из-за синдрома дефицита внимания
Бывшая вице-президент немецкой IT-компании Gitpod Шэннон Бернс через суд добилась признания своего увольнения незаконным. Она утверждала, что потеряла должность из-за дискриминации, связанной с инвалидностью, обусловленной синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Об этом пишет The Times.

Что произошло

Бернс присоединилась к Gitpod в 2022 году после работы в Slack, ее годовой оклад составлял около 300 тысяч долларов. В июне 2023-го компания расторгла с ней контракт, заявив о «поведении, несовместимом с ролью руководителя».

Причиной стало то, что во время корпоративного мероприятия в Австрии топ-менеджер после употребления алкоголя заснула в сауне. Руководство отметило, что такой поступок «подорвал доверие» к ней как к старшему сотруднику.

По данным издания, на мероприятии присутствовали и другие сотрудники, включая CEO компании Йоханнеса Ландграфа. Коллеги утверждали, что Бернс плакала, говорила невнятно, а позже не смогла попасть в свой номер и осталась ночевать в сауне. На следующий день она получила сообщение с требованием «быть сдержаннее и подавать пример».

Аргументы и решение суда

Бернс заявила, что ее коллеги-мужчины также были сильно пьяны, но никаких санкций к ним не применили. В иске она указала на дискриминацию по половому признаку и инвалидности.

Суд не согласился с первым пунктом, однако признал обоснованной ссылку на СДВГ. Судья отметил, что диагноз мог повлиять на забывчивость, из-за которой Бернс потеряла ключ и не смогла попасть в номер.

Ее поведение на корпоративе расценили как результат сочетания алкоголя и особенностей СДВГ.

Размер компенсации, которую должна получить бывшая вице-президент Gitpod, пока не определен.

