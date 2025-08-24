У Малайзії чоловіків саджатимуть на 2 роки за пропуск п’ятничних молитов

У малайзійському штаті Теренггану посилили покарання за пропуск п’ятничних молитов.

Штат Теренггану в Малайзії запровадив суворіші покарання для чоловіків-мусульман, які без поважної причини пропускають п’ятничні молитви. За перше порушення передбачено до двох років ув’язнення, штраф до 3000 малайзійських рингітів або обидва покарання одночасно, повідомляє The Guardian.

Нові правила, оголошені Панмалайзійською ісламською партією (PAS) 18 серпня, замінили попередні, які передбачали до шести місяців ув’язнення або штраф до 1000 рингітів за три пропуски молитов поспіль. Про дотримання правил нагадуватимуть вивіски в мечетях, а контроль здійснюватимуть релігійні патрулі та громада.

Критики назвали нововведення «приголомшливими». Філ Робертсон, директор азійської організації «Захисники прав людини та праці» (AHRLA), заявив, що такі закони порушують права людини та ганьблять іслам, адже свобода релігії включає право не брати участі в релігійних практиках. Він закликав прем’єр-міністра Анвара Ібрагіма скасувати ці заходи.

Член законодавчих зборів Теренггану Мухаммад Халіл Абдул Хаді в коментарі Berita Harian зазначив, що покарання застосовуватимуться як крайній захід, оскільки п’ятничні молитви є важливим символом релігійної покори для мусульман.

Закон, уперше ухвалений у 2001 році та змінений у 2016-му, також регулює порушення, як-от недотримання Рамадану чи домагання жінок у громадських місцях. У Малайзії діє двоколійна правова система, де шаріатські суди відповідають за сімейні та особисті справи мусульман, які становлять близько двох третин із 34-мільйонного населення країни.

Панмалайзійська ісламська партія, що контролює Теренггану та ще три штати, прагне посилити релігійний контроль. У 2021 році сусідній штат Келантан намагався розширити шаріатське кримінальне законодавство, включивши содомію, інцест, азартні ігри, сексуальні домагання та наругу над місцями богослужіння. Однак у 2024 році Федеральний суд Малайзії визнав ці закони неконституційними, що спричинило протести прихильників PAS, які виступили за захист шаріатських норм.

