В Малайзии мужчин будут сажать на 2 года за пропуск пятничных молитв

23:30, 24 августа 2025
В малайзийском штате Теренггану ужесточили наказание за пропуск пятничных молитв.
В Малайзии мужчин будут сажать на 2 года за пропуск пятничных молитв
Штат Теренггану в Малайзии ввел более строгие наказания для мужчин-мусульман, которые без уважительной причины пропускают пятничные молитвы. За первое нарушение предусмотрено до двух лет лишения свободы, штраф до 3000 малайзийских рингитов или оба наказания одновременно, сообщает The Guardian.

Новые правила, объявленные Панмалайзийской исламской партией (PAS) 18 августа, заменили предыдущие, которые предусматривали до шести месяцев тюремного заключения или штраф до 1000 ринггитов за три пропуска молитв подряд. О соблюдении правил будут напоминать вывески в мечетях, а контроль будут осуществлять религиозные патрули и община.

Критики назвали нововведения «потрясающими». Фил Робертсон, директор азиатской организации «Защитники прав человека и труда» (AHRLA), заявил, что такие законы нарушают права человека и порочат ислам, ведь свобода религии включает право не участвовать в религиозных практиках. Он призвал премьер-министра Анвара Ибрагима отменить эти меры.

Член законодательного собрания Теренггану Мухаммад Халил Абдул Хади в комментарии Berita Harian отметил, что наказания будут применяться как крайняя мера, поскольку пятничные молитвы являются важным символом религиозного покорности для мусульман.

Закон, впервые принятый в 2001 году и измененный в 2016-м, также регулирует такие нарушения, как несоблюдение Рамадана или домогательства к женщинам в общественных местах. В Малайзии действует двуколейная правовая система, где шариатские суды отвечают за семейные и личные дела мусульман, которые составляют около двух третей из 34-миллионного населения страны.

Панмалайзийская исламская партия, контролирующая Теренггану и еще три штата, стремится усилить религиозный контроль. В 2021 году соседний штат Келантан пытался расширить шариатское уголовное законодательство, включив содомию, инцест, азартные игры, сексуальные домогательства и надругательство над местами богослужения. Однако в 2024 году Федеральный суд Малайзии признал эти законы неконституционными, что вызвало протесты сторонников PAS, выступивших за защиту шариатских норм.

суд тюрьма

