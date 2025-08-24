Практика судів
Велика Британія продовжить підготовку українських військових до 2026 року

22:30, 24 серпня 2025
50 тисяч українських бійців уже пройшли навчання у Британії.
Велика Британія продовжить програму підготовки українських військових Interflex щонайменше до кінця 2026 року, щоб зміцнити Збройні сили України перед можливим укладенням мирної угоди та гарантій безпеки за підтримки Європи та США. Про це повідомило Міністерство оборони Британії, пише Bloomberg.

За даними видання, цього тижня військові керівники США та Європи провели зустрічі, щоб обговорити гарантії безпеки для України в межах потенційної мирної угоди з Росією. «Коаліція охочих», очолювана Великою Британією та Францією, розробила плани розгортання багатонаціональних військових сил в Україні для стримування атак після досягнення миру. У переговорах протягом останніх місяців брали участь понад 200 військових планувальників із близько 30 країн.

Перший етап плану передбачає посилення української армії. Сили підтримки складатимуться переважно з європейських військ, розміщених подалі від лінії фронту. США, своєю чергою, надаватимуть розвіддані, здійснюватимуть прикордонний нагляд, постачатимуть озброєння та, можливо, засоби протиповітряної оборони.

У межах програми Interflex у Великій Британії вже пройшли підготовку понад 50 тисяч українських військових. Міністр оборони Британії Джон Гілі наголосив: «Ми продовжимо посилювати підтримку разом із союзниками, щоб Україна могла захищатися сьогодні та стримувати агресію завтра. З огляду на російські атаки, ми повинні зробити Збройні сили України найсильнішим стримуючим фактором для забезпечення майбутнього миру».

