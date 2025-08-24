Великобритания продолжит подготовку украинских военных до 2026 года

50 тысяч украинских бойцов уже прошли обучение в Великобритании.

Великобритания продлит программу подготовки украинских военных Interflex как минимум до конца 2026 года, чтобы укрепить Вооруженные силы Украины перед возможным заключением мирного соглашения и гарантий безопасности при поддержке Европы и США. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании, пишет Bloomberg.

По данным издания, на этой неделе военные руководители США и Европы провели встречи, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины в рамках потенциального мирного соглашения с Россией. «Коалиция желающих», возглавляемая Великобританией и Францией, разработала планы развертывания многонациональных вооруженных сил в Украине для сдерживания атак после достижения мира. В переговорах в течение последних месяцев участвовали более 200 военных планировщиков из около 30 стран.

Первый этап плана предусматривает усиление украинской армии. Силы поддержки будут состоять преимущественно из европейских войск, размещенных подальше от линии фронта. США, в свою очередь, будут предоставлять разведданные, осуществлять пограничный надзор, поставлять вооружение и, возможно, средства противовоздушной обороны.

В рамках программы Interflex в Великобритании уже прошли подготовку более 50 тысяч украинских военных. Министр обороны Великобритании Джон Гилли подчеркнул: «Мы продолжим усиливать поддержку вместе с союзниками, чтобы Украина могла защищаться сегодня и сдерживать агрессию завтра. Учитывая российские атаки, мы должны сделать Вооруженные силы Украины самым сильным сдерживающим фактором для обеспечения будущего мира».

