На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який знімав роботу ТЦК та поширював у соцмережах

На Дніпропетровщині викрито чоловіка, який фіксував роботу районних ТЦК та СП і поширював у соцмережах. Про це повідомляє обласна прокуратура.
За даними слідства, чоловік здійснював приховану фото- і відеозйомку співробітників районних ТЦК та СП під час виконання ними службових обов’язків на території Павлоградського району області.
У подальшому зібраний матеріал чоловік поширював у Telegram-каналах, що дає можливість ідентифікації військових на місцевості.
Під час обшуків за місцем мешкання підозрюваного вилучено мобільний телефон з доказами протиправної діяльності.
Наразі прокурори повідомили місцевому мешканцю про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення Збройних Сил України, вчиненому в умовах воєнного стану.
Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 114-2 КК України.
