На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який знімав роботу ТЦК та поширював у соцмережах

Чоловік здійснював приховану зйомку співробітників ТЦК під час виконання ними службових обов’язків на території Павлоградського району.

На Дніпропетровщині викрито чоловіка, який фіксував роботу районних ТЦК та СП і поширював у соцмережах. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, чоловік здійснював приховану фото- і відеозйомку співробітників районних ТЦК та СП під час виконання ними службових обов’язків на території Павлоградського району області.

У подальшому зібраний матеріал чоловік поширював у Telegram-каналах, що дає можливість ідентифікації військових на місцевості.

Під час обшуків за місцем мешкання підозрюваного вилучено мобільний телефон з доказами протиправної діяльності.

Наразі прокурори повідомили місцевому мешканцю про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення Збройних Сил України, вчиненому в умовах воєнного стану.

Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 114-2 КК України.

