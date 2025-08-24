В Днепропетровской области задержали мужчину, который снимал работу ТЦК и распространял в соцсетях

Мужчина производил скрытую съемку сотрудников ТЦК во время выполнения ими служебных обязанностей на территории Павлоградского района.

В Днепропетровской области разоблачен мужчина, который фиксировал работу районных ТЦК и СП и распространял в соцсетях. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, мужчина осуществлял скрытую фото- и видеосъемку сотрудников районных ТЦК и СП во время выполнения ими служебных обязанностей на территории Павлоградского района области.

В дальнейшем собранный материал мужчина распространял в Telegram-каналах, что давало возможность идентификации военных на местности.

Во время обысков по месту жительства подозреваемого изъят мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности.

В настоящее время прокуроры сообщили местному жителю о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении Вооруженных Сил Украины, совершенном в условиях военного положения.

Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины.

