З початку 2025 року затримано понад 13 тисяч порушників на кордоні України

23:59, 24 серпня 2025
За словами Андрія Демченка, є люди, яких вдесяте затримують за спробу незаконно перетнути кордон.
З початку 2025 року Державна прикордонна служба України затримала понад 13 тисяч осіб за спроби незаконного перетину державного кордону. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі «Новини.LIVE».

«Загалом, за різні правопорушення з початку цього року було затримано понад 13 000 громадян, які, власне, порушували прикордонне законодавство і намагалися незаконно перетнути кордон», – зазначив Демченко. За його словами, порушники притягуються до адміністративної відповідальності, яка зазвичай передбачає штраф. Прикордонники складають адміністративний протокол і передають справу до суду, який визначає покарання.

Демченко також розповів, що організатори та пособники таких схем можуть нести кримінальну відповідальність за незаконне переправлення осіб через кордон. Однак адміністративні штрафи не завжди стримують порушників. «Фактично, є люди, яких ми затримуємо і тричі, і п'ять разів, є і рекордсмени, коли понад 10 разів людину затримують за те, що вона продовжує намагатися у незаконний спосіб перетнути кордон», – додав речник.

