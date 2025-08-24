Практика судов
С начала 2025 года задержано более 13 тысяч нарушителей на границе Украины

23:59, 24 августа 2025
По словам Андрея Демченко, есть люди, которых в десятый раз задерживают за попытку незаконно пересечь границу.
С начала 2025 года задержано более 13 тысяч нарушителей на границе Украины
С начала 2025 года Государственная пограничная служба Украины задержала более 13 тысяч человек за попытки незаконного пересечения государственной границы. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире «Новости.LIVE».

«В целом, за различные правонарушения с начала этого года было задержано более 13 000 граждан, которые, собственно, нарушали пограничное законодательство и пытались незаконно пересечь границу», — отметил Демченко. По его словам, нарушители привлекаются к административной ответственности, которая обычно предусматривает штраф. Пограничники составляют административный протокол и передают дело в суд, который определяет наказание.

Демченко также рассказал, что организаторы и пособники таких схем могут нести уголовную ответственность за незаконную переправку лиц через границу. Однако административные штрафы не всегда сдерживают нарушителей. «Фактически, есть люди, которых мы задерживаем и трижды, и пять раз, есть и рекордсмены, когда более 10 раз человека задерживают за то, что он продолжает пытаться незаконным способом пересечь границу», – добавил спикер.

пограничники граница

