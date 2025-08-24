Практика судів
У Великій Британії злочинцям обмежать відвідування пабів і матчів

20:37, 24 серпня 2025
У Великій Британії судді отримали право забороняти правопорушникам відвідувати паби та матчі.
У Великій Британії злочинцям обмежать відвідування пабів і матчів
Фото: Getty Images
Уряд Великої Британії розширив повноваження суддів, дозволивши їм забороняти правопорушникам відвідувати паби, концерти, спортивні матчі, а також обмежувати їхнє пересування та водіння. Про це повідомила пресслужба уряду.

Міністерка юстиції Шабана Махмуд зазначила, що нові заходи сприятимуть зниженню рівня злочинності. «Коли злочинці порушують правила суспільства, вони повинні бути покарані. Ті, хто відбуває покарання в громаді, також мають відчувати обмеження свободи. Ці нові покарання повинні нагадати всім правопорушникам, що за цього уряду злочин не залишається безкарним», – заявила вона.

Нововведення стосуватимуться й тих, хто звільняється з в’язниць і перебуває під наглядом пробаційної служби. Вони проходитимуть обов’язкове тестування на наркотики, незалежно від наявності історії залежності. У разі порушення умов обмежень правопорушників повертатимуть до суду або до в’язниці.

Уряд також планує змінити законодавство, щоб заборони на відвідування заходів застосовувалися за будь-які злочини, а не лише за порушення на стадіонах.

Крім того, держава інвестує в пенітенціарну систему: з липня 2024 року створено понад 2400 нових місць у в’язницях, а до 2028 року їхня кількість зросте ще на 14 тисяч.

