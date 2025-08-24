В Великобритании преступникам ограничат посещение пабов и матчей

В Великобритании судьи получили право запрещать правонарушителям посещать пабы и матчи.

Правительство Великобритании расширило полномочия судей, позволив им запрещать правонарушителям посещать пабы, концерты, спортивные матчи, а также ограничивать их передвижение и вождение. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Министр юстиции Шабана Махмуд отметила, что новые меры будут способствовать снижению уровня преступности. «Когда преступники нарушают правила общества, они должны быть наказаны. Те, кто отбывает наказание в обществе, также должны чувствовать ограничение свободы. Эти новые наказания должны напомнить всем правонарушителям, что при этом правительстве преступление не остается безнаказанным», — заявила она.

Нововведения коснутся и тех, кто освобождается из тюрем и находится под надзором пробационной службы. Они будут проходить обязательное тестирование на наркотики, независимо от наличия истории зависимости. В случае нарушения условий ограничений правонарушителей будут возвращать в суд или в тюрьму.

Правительство также планирует изменить законодательство, чтобы запреты на посещение мероприятий применялись за любые преступления, а не только за нарушения на стадионах.

Кроме того, государство инвестирует в пенитенциарную систему: с июля 2024 года создано более 2400 новых мест в тюрьмах, а к 2028 году их количество увеличится еще на 14 тысяч.

