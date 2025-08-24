ФОП та мобілізація — з якої дати застосовується звільнення від сплати ЄСВ

ФОПи, самозайняті особи та члени фермерських господарств, мобілізовані до війська, автоматично звільняються від сплати ЄСВ з першого числа місяця мобілізації.

Стало відомо, з якого моменту для ФОПів, осіб, що здійснюють незалежну професійну діяльність, та членів фермерських господарств починає діяти звільнення від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) у разі мобілізації. Про це розповіли у Головному управлінні ДПС у Закарпатській області.

Що передбачає закон

Відповідно до Закону України № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску», під час особливого періоду платники ЄСВ, які:

є фізичними особами-підприємцями (включно зі спрощеною системою),

здійснюють незалежну професійну діяльність,

є членами фермерських господарств,

та були призвані на військову службу або уклали контракт, звільняються від обов’язку сплачувати ЄСВ за себе. Це правило діє за умови, що вони не є роботодавцями.

Коли починає діяти звільнення

Звільнення застосовується автоматично на підставі даних з Єдиного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів — дати мобілізації, укладення контракту або демобілізації.

Таким чином:

звільнення починає діяти з першого числа місяця, у якому особу мобілізовано або укладено контракт;

воно триває до останнього дня місяця, у якому відбулася демобілізація (звільнення з військової служби).

