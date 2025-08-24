ФОП та мобілізація — з якої дати застосовується звільнення від сплати ЄСВ

Стало відомо, з якого моменту для ФОПів, осіб, що здійснюють незалежну професійну діяльність, та членів фермерських господарств починає діяти звільнення від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) у разі мобілізації. Про це розповіли у Головному управлінні ДПС у Закарпатській області.
Що передбачає закон
Відповідно до Закону України № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску», під час особливого періоду платники ЄСВ, які:
Коли починає діяти звільнення
Звільнення застосовується автоматично на підставі даних з Єдиного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів — дати мобілізації, укладення контракту або демобілізації.
Таким чином:
