ФЛП и мобилизация - с какой даты применяется освобождение от уплаты ЕСВ

ФЛП, самозанятые лица и члены фермерских хозяйств, мобилизованные в армию, автоматически освобождаются от уплаты ЕСВ с первого числа месяца мобилизации.

Стало известно, с какого момента для ФЛП, лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, и членов фермерских хозяйств начинает действовать освобождение от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) в случае мобилизации. Об этом рассказали в Главном управлении ГНС в Закарпатской области.

Что предусматривает закон

Согласно Закону Украины № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса», в особый период плательщики ЕСВ, которые:

являются физическими лицами-предпринимателями (включая упрощенную систему),

осуществляют независимую профессиональную деятельность,

являются членами фермерских хозяйств,

и были призваны на военную службу или заключили контракт, освобождаются от обязанности уплачивать ЕСВ за себя. Это правило действует при условии, что они не являются работодателями.

Когда начинает действовать освобождение

Освобождение применяется автоматически на основании данных из Единого реестра призывников, военнообязанных и резервистов — даты мобилизации, заключения контракта или демобилизации.

Таким образом:

освобождение начинает действовать с первого числа месяца, в котором лицо мобилизовано или заключен контракт;

оно длится до последнего дня месяца, в котором произошла демобилизация (освобождение от военной службы).

