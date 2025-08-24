ФЛП и мобилизация - с какой даты применяется освобождение от уплаты ЕСВ

Стало известно, с какого момента для ФЛП, лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, и членов фермерских хозяйств начинает действовать освобождение от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) в случае мобилизации. Об этом рассказали в Главном управлении ГНС в Закарпатской области.
Что предусматривает закон
Согласно Закону Украины № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса», в особый период плательщики ЕСВ, которые:
Когда начинает действовать освобождение
Освобождение применяется автоматически на основании данных из Единого реестра призывников, военнообязанных и резервистов — даты мобилизации, заключения контракта или демобилизации.
Таким образом:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.