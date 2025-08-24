Практика судов
  1. В Украине

ФЛП и мобилизация - с какой даты применяется освобождение от уплаты ЕСВ

21:33, 24 августа 2025
ФЛП, самозанятые лица и члены фермерских хозяйств, мобилизованные в армию, автоматически освобождаются от уплаты ЕСВ с первого числа месяца мобилизации.
ФЛП и мобилизация - с какой даты применяется освобождение от уплаты ЕСВ
Стало известно, с какого момента для ФЛП, лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, и членов фермерских хозяйств начинает действовать освобождение от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) в случае мобилизации. Об этом рассказали в Главном управлении ГНС в Закарпатской области.

Что предусматривает закон

Согласно Закону Украины № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса», в особый период плательщики ЕСВ, которые:

  • являются физическими лицами-предпринимателями (включая упрощенную систему),
  • осуществляют независимую профессиональную деятельность,
  • являются членами фермерских хозяйств,
  • и были призваны на военную службу или заключили контракт, освобождаются от обязанности уплачивать ЕСВ за себя. Это правило действует при условии, что они не являются работодателями.

Когда начинает действовать освобождение

Освобождение применяется автоматически на основании данных из Единого реестра призывников, военнообязанных и резервистов — даты мобилизации, заключения контракта или демобилизации.

Таким образом:

  • освобождение начинает действовать с первого числа месяца, в котором лицо мобилизовано или заключен контракт;
  • оно длится до последнего дня месяца, в котором произошла демобилизация (освобождение от военной службы).

налоговая ФЛП мобилизация военная служба налоги Налоговый кодекс Украины

Верховная Рада рассмотрит законопроект об обеспечении уважения к суду

Впрочем, изменения в КУоАП и УПК касаются не только повышения штрафов за неуважение к суду.

Верховная Рада двумя законами по-разному урегулировала вопрос ограничения доступа к данным предприятий в публичных электронных реестрах

Оба принятых парламентом закона дополняют закон о публичных электронных реестрах одним и тем же подпунктом, касающимся ограничения публичного доступа к информации в реестрах в отношении определенного круга предприятий, но содержание этих дополнений разное.

Помощниками судей в местных и апелляционных судах могут работать бакалавры – Совет судей Украины

Судьи самостоятельно будут решать, нужен ли им помощник бакалавр или магистр – Совет судей пытается справиться с проблемой «дефицита» помощников судей.

Максим Пампура объяснил, почему ГСА бережет финансовый ресурс, хотя имеет средства на повышение зарплат в аппаратах судов

Высший совет правосудия пытался разобраться, почему ГСА не использует имеющийся финансовый ресурс и не повышает зарплату работникам судов.

Законопроекты о вступлении Украины в ЕС будут рассматриваться по ускоренной процедуре — Руслан Стефанчук внес законопроект

Руслан Стефанчук вместе с группой депутатов предлагает рассматривать законопроекты о вступлении Украины в ЕС по упрощенной процедуре.

