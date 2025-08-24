Практика судів
Понад 5400 українців незаконно перетнули кордон із Румунією у 2025 році

22:00, 24 серпня 2025
Минулого року було зафіксовано понад 7600 таких випадків.
Понад 5400 українців незаконно перетнули кордон із Румунією у 2025 році
За перші сім місяців 2025 року понад 5400 громадян України незаконно перетнули кордон із Румунією, повідомила прикордонна поліція Румунії, передає Digi24. Це менше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли було зафіксовано понад 7600 таких випадків.

Представники прикордонної поліції з інспекцій Сігету-Мармацієй, Ясси та Берегової охорони виявили порушників на кордоні з Україною. У відомстві зазначили, що українці, які незаконно потрапляють до Румунії, можуть скористатися спеціальним правовим режимом, адаптованим до війни між Україною та Росією. Зокрема, замість стандартних процедур за незаконний перетин кордону вони мають право звернутися за тимчасовим захистом, який діє в Румунії відповідно до норм Європейського Союзу.

Правоохоронці повідомили про випадки, коли українці, отримавши тимчасовий захист, поверталися в Україну, щоб супроводжувати інших співвітчизників через кордон. У трьох випадках такі особи були затримані за незаконне переправлення мігрантів. Наприклад, у липні прикордонники сектору Валя Вишеулуй виявили п’ятьох українців, які перетнули гори Марамуреш. Серед них був 23-річний чоловік, який уже мав тимчасовий захист у Румунії, але виконував роль провідника. Його затримали та попередньо арештували на 30 діб.

Прикордонники також зазначили, що деякі українці, які намагаються втекти від війни через гірську місцевість, стикаються з виснаженням, переохолодженням або травмами. У таких випадках гірські рятувальники та Інспекція з надзвичайних ситуацій надають першу допомогу. З початку 2025 року було врятовано понад 150 українців, які опинилися в небезпеці через складні умови в горах.

Румунія кордон

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

