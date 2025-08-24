Более 5400 украинцев незаконно пересекли границу с Румынией в 2025 году

В прошлом году было зафиксировано более 7600 таких случаев.

За первые семь месяцев 2025 года более 5400 граждан Украины незаконно пересекли границу с Румынией, сообщила пограничная полиция Румынии, передает Digi24. Это меньше, чем за аналогичный период 2024 года, когда было зафиксировано более 7600 таких случаев.

Представители пограничной полиции из инспекций Сигету-Мармацией, Яссы и Береговой охраны обнаружили нарушителей на границе с Украиной. В ведомстве отметили, что украинцы, которые незаконно попадают в Румынию, могут воспользоваться специальным правовым режимом, адаптированным к войне между Украиной и Россией. В частности, вместо стандартных процедур за незаконное пересечение границы они имеют право обратиться за временной защитой, которая действует в Румынии в соответствии с нормами Европейского Союза.

Правоохранители сообщили о случаях, когда украинцы, получив временную защиту, возвращались в Украину, чтобы сопровождать других соотечественников через границу. В трех случаях такие лица были задержаны за незаконную переправку мигрантов. Например, в июле пограничники сектора Валя Вишеулуй обнаружили пятерых украинцев, которые пересекли горы Марамуреш. Среди них был 23-летний мужчина, который уже имел временную защиту в Румынии, но выполнял роль проводника. Его задержали и предварительно арестовали на 30 суток.

Пограничники также отметили, что некоторые украинцы, пытающиеся бежать от войны через горную местность, сталкиваются с истощением, переохлаждением или травмами. В таких случаях горные спасатели и Инспекция по чрезвычайным ситуациям оказывают первую помощь. С начала 2025 года было спасено более 150 украинцев, оказавшихся в опасности из-за сложных условий в горах.

