Правительство утвердило новый порядок бронирования – теперь оно будет происходить через Портал Дія

Министерство цифровой трансформации должно в течение месяца обеспечить техническую возможность бронирования средствами Портала Дія.

Кабмин утвердил новый Порядок бронирования военнообязанных во время военного положения средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг (т.е. Портала Дія). Соответствующее постановление №650 было принято 5 июня.

«Бронирование будет в Дії — Правительство поддержало постановление. Сейчас, чтобы забронировать сотрудника, нужно подавать заявления в бумажном виде, собирать подписи и неделями ждать результата. Дія это изменит. Процесс будет быстрым, прозрачным и без человеческого фактора, а результат – через час.

На первом этапе забронировать своих сотрудников онлайн смогут критически важные предприятия и компании, работающие на нужды сил обороны.

Если бизнес или государственный орган имеет право на бронирование, руководитель через портал Дія подаст списки работников и удостоверит электронной подписью заявление. Далее Дія автоматически проверит по реестрам, действительно ли человек трудоустроен официально и есть ли о нем данные в «Обереге».

Если все ок, работник забронирован. Весь процесс займет час. Руководитель получит ответ о бронировании работника в кабинете на портале Дія, а у человека обновится информация в Резерв+. Если он хочет получить бумажное подтверждение, то такая возможность тоже будет. И оба формата одинаково действительны. Если в бронировании отказали, руководитель получит ответ в кабинете на портале Дія. Ориентировочно запустим услугу в начале июля. Цифровизируем один из самых сложных процессов, бета-тест скоро» - сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Также правительство внесло изменения в постановление КМУ от 27 января 2023 г. №76 «Некоторые вопросы реализации положений Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» о бронировании военнообязанных на период мобилизации и на военное время». Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», речь идет о порядке и критериях бронирования работников критически важных для экономики предприятий.

Также Кабмин установил, что:

1) бронирование военнообязанных по спискам военнообязанных, которые предлагаются к бронированию на период мобилизации и на военное время, поданные после вступления в силу постановления КМУ от 8 мая 2024 г. №520, осуществляется Минобороны и Минэкономики;

2) отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, которые были предоставлены военнообязанным решениями Министерства экономики до вступления в силу этого постановления, действуют в течение срока, на который они предоставлены;

3) органы государственной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, которые критически важны для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований в особый период, предприятия, учреждения и организации, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечение жизнедеятельности населения в особый период, не позднее чем в течение следующего дня после принятия работника на работу, перемещение его из одного структурного подразделения в другое или перевод на другую постоянную должность или работу, увольнение, возобновление на работе, временное прекращение/восстановление действия трудового договора представляют Пенсионному фонду Украины соответствующие сведения через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины в электронной форме с обязательным наложением электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи.

Кроме того, постановлением от 5 июня Правительство поручило Минцифры, Минобороны и Минюсту в течение месяца со дня вступления в силу этого постановления обеспечить электронное информационное взаимодействие между Единым государственным вебпорталом электронных услуг, Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований в режиме реального времени для оформления бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время военного положения в электронной форме и применения сведений указанных реестров в соответствии с утвержденным этим постановлением Порядком.

Пенсионному фонду и Минобороны в течение месяца поручено обеспечить электронное информационное взаимодействие между реестром застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования и Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов в отношении работников предприятий, учреждений и организаций, указанных в подпункте 3 п. 3 этого постановления, в возрасте от 17 до 60 лет, их должностей в режиме реального времени для оформления бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время военного положения в электронной форме и применения сведений указанных реестров в соответствии с утвержденным этим постановлением Порядком.

Пенсионный фонд также должен обеспечить в течение месяца техническую возможность предоставления органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями, которые критически важны для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований в особый период, предприятиями, учреждениями и организациями, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, Пенсионному фонду Украины через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины в электронной форме сведений.

Министерство цифровой трансформации должно в течение месяца обеспечить техническую возможность подачи уведомления о включении в перечни органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований в особый период, предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики, для бронирования военнообязанных в электронной форме и списков военнообязанных, которые предлагаются к бронированию на период мобилизации и на военное время в электронной форме, средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг – то есть, Портала Дія.

Автор: Наталя Мамченко

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