Забронировать работника через портал Дія будет невозможно, если о нем отсутствуют данные в Реестре военнообязанных «Оберег»

Обязательным условием бронирования через Портал Дія будет наличие данных о работнике в Реестре военнообязанных.

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Для того чтобы забронировать работника через Портал Дія, необходимо будет, чтобы Реестр военнообязанных «Оберег» содержал информацию о нем. Кроме того, в «Оберег» должна быть информация о пребывании военнообязанного в трудовых отношениях с государственным органом, предприятием, учреждением.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», постановлением от 5 июня №650 Кабмин определил Порядок бронирования военнообязанных средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг (Портала Дія). Впрочем, реализация пройдет не сразу. Уполномоченным органам предоставили время – месяц (фактически, до 5 июля) – для того, чтобы реализовать автоматический обмен информацией между Порталом Дія, Реестром призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» и Единым государственным реестром юрлиц, ФЛП и общественных формирований (ЕГР).

Порядок бронирования через действие касается бронирования лиц, работающих или проходящих службу:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Этап 1 – Формирование Единого перечня органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций для бронирования

Следовательно, для целей бронирования военнообязанных средствами Портала Дія Минэкономики формирует и ведет Единый перечень органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций для бронирования военнообязанных, в который включаются государственные органы, предприятия, учреждения.

Минэкономики вносит в Единый список государственные органы.

Соответствующий государственный орган вносит в Единый перечень предприятия и учреждения (которые критически важны для ВСУ и для экономики).

Включение государственного органа, предприятия, учреждения в Единый перечень осуществляется на основании поданного Минэкономики или государственным органом уведомления о включении в Единый перечень, которое формируется средствами Портала Дія в произвольной форме, пригодной для восприятия его содержания.

Уведомление формируется уполномоченным лицом Минэкономики, государственного органа средствами Портала Дія путем подключения к рабочим местам после прохождения им идентификации и аутентификации с использованием КЭП или усовершенствованной электронной подписи.

Уведомление должно содержать основания для бронирования военнообязанных работников государственного органа, предприятия и учреждения:

дата принятия и номер решения центрального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство Вооруженными Силами, другими военными формированиями, СБУ, Минстратегпрома об определении предприятия критически важным для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований

дата принятия и номер решения центрального органа исполнительной власти, областной, Киевской городской госадминистрации (военной администрации в случае его образования) об определении учреждения критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период или решения МИД, Минреинтеграции, Секретариата Кабмина или органов, осуществляющих управление государственным имуществом, обеспечивающим деятельность соответственно Президента, Верховной Рады и Кабмина, об утверждении перечня таких учреждений.

Формирование сообщения автоматически прекращается или его представление блокируется средствами Портала Дія, если указанные в сообщении сведения:

не подтверждаются сведениями Единого госреестра юрлиц, ФЛП и общественных формирований;

предоставлены не в полном объеме;

не согласовываются между собой.

Этап 2 – Бронирование военнообязанных по спискам средствами Портала Дія

В дальнейшем списки представляются государственными органами, предприятиями, учреждениями, которые включены в Единый перечень.

Руководитель государственного органа, предприятия, учреждения или уполномоченное им лицо средствами Портала Дія в произвольной форме, пригодной для восприятия его содержания, формирует списки после прохождения идентификации и аутентификации.

При формировании списка из Реестра военнообязанных путем электронного информационного взаимодействия получаются сведения о:

общего количества военнообязанных в государственном органе, на предприятии, в учреждении, формируемых на основании данных из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;

общего количества военнообязанных в государственном органе, на предприятии, в учреждении, которым предоставлена ​​отсрочка и переведены на специальный военный учет.

Сформированный список проверяется средствами Реестра военнообязанных с целью проверки наличия в указанном Реестре.

Срок действия отсрочки

В случае положительного результата проверки средствами Реестра военнообязанных автоматически осуществляется перевод военнообязанного на специальный военный учет срок действия отсрочки. С момента перевода военнообязанного на специальный военный учет он считается забронированным и предоставляется отсрочка на такой период, который не может превышать:

срока проведения мобилизации — для военнообязанных в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления;

срок действия контракта (договора) на поставку товаров, выполнение работ и предоставление услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований, — для военнообязанных на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для обеспечения потребностей Вооруженных Сил , других военных формирований;

12 месяцев — для военнообязанных на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения;

срока договора (контракта) или срока, на который они избраны (назначены), — для военнообязанных в специализированных учреждениях ООН, международных судебных органах, международных и неправительственных организациях и учреждениях, членом, участником или наблюдателем в которых Украина, согласно заключенных международных договоров Украины.

Когда не подлежит бронированию через Дію

Военнообязанный не подлежит бронированию, о чем руководителю государственного органа, предприятия, учреждения сообщается средствами Портала Дія, в случае:

отсутствия в Реестре военнообязанных сведений о военнообязанном;

отсутствия в Реестре военнообязанных сведений о пребывании военнообязанного в трудовых отношениях с государственным органом, предприятием, учреждением.

Как подтвердить отсрочку в электронном виде

Информация о предоставлении отсрочки (бронирования) отображается в военно-учетном документе в электронной форме.

По заявлению работника в электронной форме, представленном средствами Портала Дія, может формироваться выписка о бронировании военнообязанного, который является документом, подтверждающим предоставление военнообязанному отсрочки.

Выписка формируется в электронной форме средствами Портала Дія в произвольной форме, пригодной для восприятия его содержания. Выписка посылается средствами Портала Дія в электронный кабинет пользователя.

Выписка должна содержать уникальный электронный идентификатор (QR-код), который формируется автоматически. Проверка извлечения осуществляется с использованием электронных устройств путем считывания уникального электронного идентификатора (QR-кода), который обеспечивает проверку данных в Реестре военнообязанных.

Аннулирование бронирования

Бронирование военнообязанного подлежит аннулированию в случае:

1) истечение срока его действия;

2) завершение предприятием, учреждением, организацией производства товаров, выполнения работ и услуг для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других военных формирований;

3) лишение предприятия, учреждения и организации статуса критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения органом, принявшим решение об определении такого предприятия, учреждения и организации критически важными;

4) ликвидации органа госвласти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, компании, учреждения и организации;

5) увольнение военнообязанного из органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации (кроме увольнения с должности с последующим назначением на другую должность в пределах одного органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации);

6) временного прекращения действия трудового договора военнообязанного с предприятием;

7) обоснованное представление руководителя органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации;

8) предоставление отсрочки по другим причинам, определенным статьей 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации»;

9) прекращение заключенного договора (контракта) или истечения срока назначения - для работников специализированных учреждений ООН, международных судебных органов, международных и неправительственных организаций и учреждений, членом, участником или наблюдателем в которых является Украина, согласно заключенным международным договорам Украины.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Реестр военнообязанных «Оберег» автоматически будет получать данные о работниках из Реестра Пенсионного фонда.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла как закон законопроект 11143, предусматривающий изменения в порядке формирования Реестра «Оберег» с точки зрения передачи данных ЦИК, ГМС и Налоговой службой.

Автор: Наталья Мамченко

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