Бил прикладом оружия и заставлял есть сигареты: преподаватель академии Сагайдачного год издевался над курсантами

Начальнику курса Академии сухопутных войск во Львове сообщили о подозрении.

Правоохранители сообщили о подозрении начальнику учебного курса одного из факультетов Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

Офицер больше года избивал и унижал курсантов, пытаясь «научить» их дисциплине и порядку.

«Это происходило на территории академии во Львове и в казармах в одном из сел области. О таких «воспитательных методах» стало известно только в марте этого года, тогда же было зарегистрировано уголовное производство», - сообщили в ГБР.

Следствием задокументировано применение силы в отношении четырех курсантов, которых преподаватель избивал по голове и в разные части тела. Он наносил удары не только руками, но и прикладом оружия и ремнем. Недовольство офицера могли вызвать небрежно сложенные вещи или ошибки в журнале. Одного из курсантов он заставил есть сигареты перед другими, потому что он опоздал на построение из-за курения. Поэтому «педагог» решил его проучить, заставив жевать несколько сигарет.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие эпизоды противоправной деятельности.

Незадолго до сообщения о подозрении фигурант был переведен на другую должность в одну из воинских частей на Львовщине.

Офицеру сообщено о подозрении в применении военным должностным лицом насилия в отношении подчиненного, совершенного в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в сумме 908,4 тыс. грн.

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