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Apple представила iOS 18: основное внимание уделяется искусственному интеллекту

17:50, 11 июня 2024
Встроенный в iPhone, iPad и Mac искусственный интеллект поможет писать, высказываться и выполнять задания без труда.
Apple представила iOS 18: основное внимание уделяется искусственному интеллекту
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Компания Apple представила iOS 18 – большое обновление операционной системы. В iOS 18 основное внимание уделяется искусственному интеллекту и генеративным функциям искусственного интеллекта.

Как сообщает Apple, главным моментом презентации стала новая платформа искусственного интеллекта Apple Intelligence. Технология поможет обобщать текст, создавать оригинальные изображения и получать наиболее релевантную информацию.

Отмечается, что встроенный в iPhone, iPad и Mac искусственный интеллект поможет писать, высказываться и выполнять задания без труда. Он будет опираться на личный контекст и установит «совершенно новый стандарт конфиденциальности».

Apple Intelligence поддерживает новые инструменты письма, которые позволят, например, подытожить всю лекцию за считанные секунды, получить краткую версию длинной групповой беседы и т.д. Новые инструменты могут также исправлять текст, переписывать его в различных тонах и формулировках. К тому же они будут показывать первые приоритетные оповещения, самостоятельно определяя их содержание.

В то же время Apple Intelligence позволит создавать оригинальные изображения и совершенно новые Genmoji. Можно будет превратить свой эскиз в связанное изображение, искать фото и видео в галерее по текстовому описанию, убирать фон на фото одним касанием.

Новые возможности получил и помощник Siri, общение с которым станет более естественным. Новый дизайн, расширенное понимание языка, опция вводить текст в Siri, знание о личном контексте пользователей – это все входит в обновление.

Apple Intelligence интегрируют в ядро ​​iPhone, iPad и Mac посредством обработки на устройстве. То есть Apple Intelligence будет знать личную информацию, а не собирать ее. Тем временем Private Cloud Compute Apple Intelligence не будет хранить данные и использоваться только для запросов.

Чат-бот на основе искусственного интеллекта ChatGPT полностью интегрирован. Siri может подключаться к ChatGPT для определенных запросов. Впрочем, пользователи сами будут решать, когда использовать ChatGPT.

Apple Intelligence будет бесплатным. Новые функции появятся сначала на английском языке в США во время бета-версии, которая станет доступной осенью.

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