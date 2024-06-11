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Apple представила iOS 18: основна увага приділяється штучному інтелекту

17:50, 11 червня 2024
Вбудований в iPhone, iPad і Mac штучний інтелект допомогатиме писати, висловлюватись і виконувати завдання без зусиль.
Apple представила iOS 18: основна увага приділяється штучному інтелекту
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Компанія Apple представила iOS 18 — велике оновлення операційної системи. В iOS 18 основна увага приділяється штучному інтелекту та генеративним функціям штучного інтелекту.

Як повідомляє Apple, головним моментом презентації стала нова платформа штучного інтелекту Apple Intelligence. Технологія допоможе узагальнювати текст, створювати оригінальні зображення й отримувати найбільш релевантну інформацію.

Зазначається, що вбудований в iPhone, iPad і Mac штучний інтелект допомогатиме писати, висловлюватись і виконувати завдання без зусиль. Він спиратиметься на особистий контекст і встановить «абсолютно новий стандарт конфіденційності».

Apple Intelligence підтримує нові інструменти письма, які дозволять, наприклад, підсумувати всю лекцію за лічені секунди, отримати коротку версію довгої групової бесіди тощо. Нові інструменти також можуть виправляти текст, переписувати його в різних тонах і формулюваннях. До того ж вони показуватимуть першими пріоритетні сповіщення, самостійно визначаючи їхній зміст.

Водночас Apple Intelligence дозволить створювати оригінальні зображення й абсолютно нові Genmoji. Можна буде перетворити свій ескіз на повʼязане зображення, шукати фото та відео в галереї за текстовим описом, прибирати тло на фото одним дотиком.

Нові можливості отримав і помічник Siri, спілкування з яким стане більш природним. Новий дизайн, розширене розуміння мови, опція вводити текст у Siri, знання про особистий контекст користувачів — це все входить в оновлення.

Apple Intelligence інтегрують в ядро iPhone, iPad і Mac за допомогою обробки на пристрої. Тобто Apple Intelligence знатиме особисту інформацію, а не збиратиме її. Тим часом Private Cloud Compute Apple Intelligence не зберігатиме дані та використовуватиметься тільки для запитів.

Чат-бот на основі штучного інтелекту ChatGPT повністю інтегрований. Siri може підключатися до ChatGPT для певних запитів. Утім, користувачі самі вирішуватимуть, коли використати ChatGPT.

Apple Intelligence буде безкоштовним. Нові функції зʼявляться спершу англійською мовою у США під час бета-версії, яка стане доступною восени.

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