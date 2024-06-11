Практика судів
  1. В Україні

Як українцям з ТОТ вступити до ВНЗ без документа про повну загальну середню освіту: відповідь МОН

17:32, 11 червня 2024
У МОН підготували алгоритм для вступників із ТОТ і прифронтових територій, у яких відсутній документ про повну середню освіту.
Як українцям з ТОТ вступити до ВНЗ без документа про повну загальну середню освіту: відповідь МОН
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство освіти і науки назвало алгоритм дій для українців з тимчасово окупованих територій та населених пунктів поруч із лінією фронту, які збираються вступати до ВНЗ.

Інструкція стане в пригоді тим абітурієнтам, у яких відсутній атестат про здобуття середньої освіти. У такому разі доведеться пройти оцінювання в уповноважених освітніх закладах.

Для початку в МОН рекомендують подати заявку на вступ через освітні центри «Крим — Україна» та «Донбас — Україна». Вони створені на базі закладів вищої освіти, куди ви плануєте вступити.

Співробітники центрів приймають звернення громадян з 1 червня до 30 вересня. У цей період потрібно пройти оцінювання з української мови та історії України.

Якщо наживо процедуру провести неможливо, тоді можна скористатися особистою співбесідою по відеозв'язку. Довідку про успішне проходження іспиту нададуть автоматично.

Потрібні такі документи:

Заява;

Сертифікат ЗНО за 2021 рік або результати НМТ;

Довідка про взяття на облік ВПО;

Документ для підтвердження особи або свідоцтво про народження.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Прокурор критикував суддю у судовому засіданні та звинуватив суд у тому, що справа пішла не в тому напрямку

Суддя у відповідь задовольнив відвід прокурора та поскаржився на його дії у Вищу раду правосуддя.

Печерський райсуд Києва тимчасово отримав двох суддів

Судді з Дніпра та Вінницької області підсилять найбільш завантажений суд столиці.

Забронювати працівника через портал Дія буде неможливо, якщо про нього відсутні дані в Реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг»

Обов’язковою умовою бронювання через Портал Дія буде наявність даних про працівника в Реєстрі військовозобов’язаних.

Міноборони вважає, що депутати мають негайно повернутися до створення Військової поліції

Одним з пріоритетів Міністерства оборони України є створення всієї вертикалі військової юстиції – військової поліції, військової прокуратури та військових судів.

Україна не повинна збавляти темп реформ з подолання корупції і ухилення від сплати податків – спецпредставник США Пенні Пріцкер

Підтримка партнерів залежить від проведення реформ в Україні – спеціальний представник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Коморний
    Олександр Коморний
    заступник голови Львівського окружного адміністративного суду
  • Микола Гурин
    Микола Гурин
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Юрій Парусніков
    Юрій Парусніков
    голова Центрального апеляційного господарського суду
  • Інна Білоус
    Інна Білоус
    суддя Вищого антикорупційного суду