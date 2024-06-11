Як українцям з ТОТ вступити до ВНЗ без документа про повну загальну середню освіту: відповідь МОН

Міністерство освіти і науки назвало алгоритм дій для українців з тимчасово окупованих територій та населених пунктів поруч із лінією фронту, які збираються вступати до ВНЗ.
Інструкція стане в пригоді тим абітурієнтам, у яких відсутній атестат про здобуття середньої освіти. У такому разі доведеться пройти оцінювання в уповноважених освітніх закладах.
Для початку в МОН рекомендують подати заявку на вступ через освітні центри «Крим — Україна» та «Донбас — Україна». Вони створені на базі закладів вищої освіти, куди ви плануєте вступити.
Співробітники центрів приймають звернення громадян з 1 червня до 30 вересня. У цей період потрібно пройти оцінювання з української мови та історії України.
Якщо наживо процедуру провести неможливо, тоді можна скористатися особистою співбесідою по відеозв'язку. Довідку про успішне проходження іспиту нададуть автоматично.
Потрібні такі документи:
Заява;
Сертифікат ЗНО за 2021 рік або результати НМТ;
Довідка про взяття на облік ВПО;
Документ для підтвердження особи або свідоцтво про народження.
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