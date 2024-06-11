Федір Веніславський відповів, чи буде можливість бронювання для підприємств, які здійснюють міжнародні перевезення

Працівники підприємств, які здійснюють міжнародні перевезення, будуть заброньовані, питання лише в обсягах бронювання.

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський розповів, чи буде можливість бронювання для підприємств, які здійснюють міжнародні перевезення. Про це він повідомив у інтерв'ю «РБК-Україна».

За його словами, працівники підприємств, які здійснюють міжнародні перевезення, будуть заброньовані, питання лише в обсягах бронювання.

«У нас на засіданні Верховної ради під час години запитань до уряду називали кількість підприємств, які займаються вантажними і пасажирськими міжнародними і внутрішніми перевезеннями – їх десятки тисяч», – сказав Веніславський.

Нардеп додав, що треба дуже виважено підходити для того, щоби, з одного боку, не втратити можливість функціонування таких підприємств.

«З іншого – залишити можливість поповнювати наші Збройні Сили і Сили безпеки і оборони», – резюмував Федір Веніславський.

Раніше Веніславський відповів, чи буде запроваджено економічне бронювання від мобілізації.

Додамо, що у Мінекономіки пояснили, в яких випадках підприємству можуть відмовити в бронюванні працівників.

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що прийнято узгоджене рішення про бронювання 90% особового складу ДСНС та Нацполіції.

Також відомо, що Кабмін дозволив бронювати до 100% працівників в ОПК та енергетиці.

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