Федір Веніславський відповів, чи буде можливість бронювання для підприємств, які здійснюють міжнародні перевезення

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський розповів, чи буде можливість бронювання для підприємств, які здійснюють міжнародні перевезення. Про це він повідомив у інтерв'ю «РБК-Україна».
За його словами, працівники підприємств, які здійснюють міжнародні перевезення, будуть заброньовані, питання лише в обсягах бронювання.
«У нас на засіданні Верховної ради під час години запитань до уряду називали кількість підприємств, які займаються вантажними і пасажирськими міжнародними і внутрішніми перевезеннями – їх десятки тисяч», – сказав Веніславський.
Нардеп додав, що треба дуже виважено підходити для того, щоби, з одного боку, не втратити можливість функціонування таких підприємств.
«З іншого – залишити можливість поповнювати наші Збройні Сили і Сили безпеки і оборони», – резюмував Федір Веніславський.
Раніше Веніславський відповів, чи буде запроваджено економічне бронювання від мобілізації.
Додамо, що у Мінекономіки пояснили, в яких випадках підприємству можуть відмовити в бронюванні працівників.
Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що прийнято узгоджене рішення про бронювання 90% особового складу ДСНС та Нацполіції.
Також відомо, що Кабмін дозволив бронювати до 100% працівників в ОПК та енергетиці.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.