Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українців ще на рік

Європейська комісія висунула пропозицію продовжити тимчасовий захист для осіб, що шукають порятунок від російської агресії проти України, ще на один рік - з 5 березня 2025 року до 4 березня 2026 року. Про це інформує пресслужба комісії.
Зазначається, що у зв'язку з продовженням російських обстрілів в даний момент не має безпечних та стабільних умов для повернення людей у країну. У зв'язку з цим комісія вважає, що причини для надання тимчасового захисту залишаються актуальними і рекомендує продовжити його ще на один рік.
Кінцевою метою є забезпечення того, щоб усі ті, хто рятується від російської агресії, могли знайти захист в ЄС, і щоб ті майже 4,2 мільйона осіб, які вже користуються тимчасовим захистом в державах-членах ЄС, були забезпечені якомога більшою стабільністю за нинішніх обставин, зазначили у ЄК.
Комісія представить пропозицію міністрам на засіданні Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ 13 червня.
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