Еврокомиссия предлагает продлить временную защиту для украинцев еще на год

Европейская комиссия выдвинула предложение продлить временную защиту для лиц, ищущих спасение от российской агрессии против Украины, еще на один год – с 5 марта 2025 года по 4 марта 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.
Отмечается, что в связи с продолжением российских обстрелов в данный момент нет безопасных и стабильных условий для возвращения людей в страну. В связи с этим комиссия считает, что причины для предоставления временной защиты остаются актуальными и рекомендует продлить ее еще на один год.
Конечной целью является обеспечение того, чтобы все спасающиеся от российской агрессии могли найти защиту в ЕС, и чтобы те почти 4,2 миллиона человек, которые уже пользуются временной защитой в государствах-членах ЕС, были обеспечены как можно большей стабильностью в нынешних обстоятельствах, отметили в ЕК.
Комиссия представит предложение министрам на заседании Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел 13 июня.
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