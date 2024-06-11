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Еврокомиссия предлагает продлить временную защиту для украинцев еще на год

14:00, 11 июня 2024
Европейская комиссия хочет продлить временную защиту для украинцев до марта 2026 года.
Еврокомиссия предлагает продлить временную защиту для украинцев еще на год
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Европейская комиссия выдвинула предложение продлить временную защиту для лиц, ищущих спасение от российской агрессии против Украины, еще на один год – с 5 марта 2025 года по 4 марта 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Отмечается, что в связи с продолжением российских обстрелов в данный момент нет безопасных и стабильных условий для возвращения людей в страну. В связи с этим комиссия считает, что причины для предоставления временной защиты остаются актуальными и рекомендует продлить ее еще на один год.

Конечной целью является обеспечение того, чтобы все спасающиеся от российской агрессии могли найти защиту в ЕС, и чтобы те почти 4,2 миллиона человек, которые уже пользуются временной защитой в государствах-членах ЕС, были обеспечены как можно большей стабильностью в нынешних обстоятельствах, отметили в ЕК.

Комиссия представит предложение министрам на заседании Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел 13 июня.

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