Еврокомиссия предлагает продлить временную защиту для украинцев еще на год

Европейская комиссия хочет продлить временную защиту для украинцев до марта 2026 года.

Европейская комиссия выдвинула предложение продлить временную защиту для лиц, ищущих спасение от российской агрессии против Украины, еще на один год – с 5 марта 2025 года по 4 марта 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Отмечается, что в связи с продолжением российских обстрелов в данный момент нет безопасных и стабильных условий для возвращения людей в страну. В связи с этим комиссия считает, что причины для предоставления временной защиты остаются актуальными и рекомендует продлить ее еще на один год.

Конечной целью является обеспечение того, чтобы все спасающиеся от российской агрессии могли найти защиту в ЕС, и чтобы те почти 4,2 миллиона человек, которые уже пользуются временной защитой в государствах-членах ЕС, были обеспечены как можно большей стабильностью в нынешних обстоятельствах, отметили в ЕК.

Комиссия представит предложение министрам на заседании Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел 13 июня.

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