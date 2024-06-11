На Буковине бывший чиновник ТЦК за 5000 долларов проводил военнообязанных через границу в Румынию

Переход проходил по лесополосам вне официальных пунктов пропуска.

На Буковине задержан бывший чиновник районного ТЦК, который за 5000 долларов проводил через границу в Румынию. Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции.

Одним из участников схемы оказался 35-летний житель Черновицкого района. Он был задержан при получении средств за «услугу проводника».

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения более 242 тысяч гривен залога. За незаконную переправку лиц через государственную границу Украины может грозить лишение свободы сроком от 7 до 9 лет.

«Клиентов» собирали вблизи границы и лесополосой проводили вне пунктов пропуска

«Желающих уехать подыскивали среди жителей Черновицкой области. В дальнейшем подробности о дате, времени и месте пересечения обсуждали непосредственно с клиентами в частном общении и онлайн. Согласовав детали, посылали координаты и соответствующую информацию. За услуги по незаконному пересечению границы брали по 5000 долларов с человека. После встречи клиентов переводили через государственную границу в Румынию. Переход проходил по лесополосам вне официальных пунктов пропуска», - говорится в сообщении.

В Черновицкой областной прокуратуре отметили, что, имея опыт работы с военнообязанными, бывший военнослужащий наладил схему незаконного обогащения от организации их незаконной переправки за границу.

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