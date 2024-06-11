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СБУ задержала дочь бывшего мэра Полтавы по подозрению в работе на «избирательный штаб» партии путина

13:48, 11 июня 2024
По данным следствия, фигурантка владеет в рф рекламным агентством, участвовавшим в PR-кампании партии «единая россия».
СБУ задержала дочь бывшего мэра Полтавы по подозрению в работе на «избирательный штаб» партии путина
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Служба безопасности Украины задержала в Киеве коллаборантку, которая сотрудничала со страной-агрессором во время российских выборов в 2022 и 2023 годах.

Как отмечает СБУ, злоумышленницей оказалась 36-летняя дочь бывшего мэра Полтавы, который осужден за масштабную коррупцию.

По данным следствия, фигурантка владеет в санкт-петербурге рекламным агентством, участвовавшим в PR-кампании партии «единая россия».

Указано, что в преддверии «единого дня голосования» женщина распорядилась задействовать сотни рекламных стендов и бордов своей фирмы по распространению прокремлевской агитации.

«Проживая в Киеве, коллаборантка дистанционно управляла рекламным бизнесом в рф и получала от него миллионные дивиденды.

Так, в период сотрудничества с «избирательным штабом» партии кремля, фигурантка получила прибыль более чем в 35 млн российских рублей», — рассказали в СБУ.

Отмечается, что во время обысков по месту жительства и в киевских офисах задержанной обнаружены компьютерная техника, мобильные телефоны и финансовая отчетность по сотрудничеству с рф.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Кроме того, по материалам СБУ, на все имущество задержанной наложен арест на общую сумму более 270 млн. грн.

Среди заблокированных активов – 3 квартиры в Киеве, минивэн и доли в уставных капиталах двух украинских компаний.

В настоящее время злоумышленница под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

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