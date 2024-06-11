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СБУ затримала доньку колишнього мера Полтави за підозрою в роботі на «виборчий штаб» партії путіна

13:48, 11 червня 2024
За даними слідства, фігурантка володіє в рф рекламним агентством, яке брало участь в PR-кампанії партії «єдина росія».
СБУ затримала доньку колишнього мера Полтави за підозрою в роботі на «виборчий штаб» партії путіна
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Служба безпеки України затримала в Києві колаборантку, яка співпрацювала з країною-агресором під час російських виборів у 2022 та 2023 роках.

Як зазначає СБУ, зловмисницею виявилась 36-річна донька колишнього мера Полтави, який наразі засуджений за масштабну корупцію.

За даними слідства, фігурантка володіє у санкт-петербурзі рекламним агентством, яке брало участь в PR-кампанії партії «єдина росія».

Вказано, що напередодні «єдиного дня голосування» жінка розпорядилася задіяти сотні рекламних стендів та бордів своєї фірми для поширення прокремлівської агітації.

«Проживаючи в Києві, колаборантка дистанційно управляла рекламним бізнесом в росії й отримувала від нього мільйонні дивіденди.

Так, у період співпраці з «виборчим штабом» партії кремля, фігурантка отримала прибуток у понад 35 млн російських рублів», — розповіли в СБУ.

Зазначається, що під час обшуків за місцем проживання та в київських офісах затриманої виявлено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та фінансову звітність щодо співпраці з рф.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Крім того, за матеріалами СБУ, на все майно затриманої накладено арешт на загальну суму понад 270 млн грн.

Серед заблокованих активів – 3 квартири в Києві, мінівен та частки в статутних капіталах двох українських компаній.

Наразі зловмисниця під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

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