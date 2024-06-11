У ЗСУ пояснили, чи є загроза ракетних ударів з моря

Окупанти почали залучати до патрулювання Чорного моря підводні човни.

Представник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук пояснив, що у Чорному морі ворог присутній завдяки підводним човнам. Проект "Варшавянка" 636 напередодні випустив крилату ракету "Калібр" по Україні та має на озброєнні ще три одиниці.

"Фактично ворог обрав таку тактику присутності в Чорному морі саме за рахунок підводних човнів. Незалежно від того є він носієм чи ні. Зараз вони присутні тільки в такому форматі", — заявив Дмитро Плетенчук.

А ось що стосується Азовського моря, то там, продовжує представник Сил оборони півдня, противник утримує надводні кораблі в кількості 8 штук. Серед них:

3 ракетоносії;

3 великі десантні кораблі.

Їхнє розташування там з великою ймовірністю пояснюється навчальною діяльністю.

"Але важливим моментом є те, що вони, мабуть, почувають себе там у більшій безпеці. Особливо враховуючи, що вони там фактично змішуються із цивільними суднами", - додав Плетенчук.

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