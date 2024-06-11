В ВСУ объяснили, есть ли угроза ракетных ударов с моря

Оккупанты начали привлекать к патрулированию Черного моря подводные лодки.

Представитель Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук объяснил, что в Черном море враг присутствует благодаря подлодкам. Проект "Варшавянка" 636 накануне выпустил крылатую ракету "Калибр" по Украине и имеет на вооружении еще три единицы.

"Фактически враг избрал такую ​​тактику присутствия в Черном море именно за счет подлодок. Независимо от того является он носителем или нет. Сейчас они присутствуют только в таком формате", — заявил Дмитрий Плетенчук.

А вот что касается Азовского моря, то там, продолжает представитель сил обороны юга, противник удерживает надводные корабли в количестве 8 штук. Среди них:

3 ракетоносители;

3 больших десантных корабля.

Их расположение там с большой вероятностью объясняется учебной деятельностью.

"Но важным моментом является то, что они, вероятно, чувствуют себя там в большей безопасности. Особенно учитывая, что они там фактически смешиваются с гражданскими судами", - добавил Плетенчук.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.