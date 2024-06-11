Украина не должна сбавлять темп реформ по преодолению коррупции и уклонению от уплаты налогов – спецпредставитель США Пенни Прицкер

Поддержка партнеров зависит от проведения реформ в Украине – специальный представитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер.

Реформы в Украине должны продолжаться в том же темпе, несмотря на войну, потому что от этого зависит поддержка партнеров. Об этом заявила специальный представитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер во время Конференции по восстановлению (Ukraine Recovery Conference 2024), которая проходит в Берлине 11-12 июня.

Так, она отметила, что вскоре 13-15 июня на встрече лидеров стран Группы Семи (G7) должны обсудить решение по использованию российских замороженных активов для Украины.

«Саммит «Большой семерки» состоится в Италии, где будут важные переговоры по Украине и замороженным активам рф. Мы ищем момент показать, как велика поддержка Украины» - указала она.

«Мы хотим создать большое количество проектов, которые можно профинансировать. Также запускаем систему страхования от военных рисков, инклюзии женщин в бизнес (за прошлый год более половины предприятий в Украине были зарегистрированы женщинами).

824 млн. долларов США хотят выделить в поддержку энергетической инфраструктуры.

Вся эта поддержка зависит от проведения реформ в Украине. Украина провела сложные реформы, но нельзя сбавлять темп. Это касается реформ в сфере коррупции, уклонения от уплаты налогов, теневых рынков. 8 из 10 украинцев хотят, чтобы эти непростые реформы были сделаны», - заявила Прицкер.

Также она подчеркнула, что «нам нужно иметь хороших менеджеров, которые будут управлять процессом восстановления в Украине».

«Непрекращение реформ по преодолению коррупции, прозрачность, плюс желающий работать бизнес – если мы соединим эти элементы, то Украина станет государством, интегрированным в ЕС и НАТО» - добавила она.

В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украина упорно работает над осуществлением реформ, позволяющих начать активные переговоры с ЕС.

«У меня одна просьба – верьте в Украину, не разочаровывайтесь. Никогда еще не было, чтобы украинские партнеры не нашли выхода. Верьте в нашу способность превысить ваши ожидания», - отметил он.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский добавил, что Украина доказала, что она может проводить непростые реформы. «Украина должна быть очень внимательна к коррупции. Теперь, когда есть определенный политический консенсус, это проще сделать. Политика после войны вернется и будет сложнее делать эти шаги – делайте это сейчас», - отметил он.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», принятый в конце апреля 2024 года Конгрессом США закон о предоставлении военной помощи Украине на 60 млрд долларов США предусматривает условие заключения между Президентом США и украинским Кабмином соглашения, где будут установлены механизмы возврата части экономической помощи.

Впрочем, Украина еще не получила от США экономическую помощь 7,8 млрд. долларов и получит ее при определенных условиях.

Так, 30 мая Кабмин одобрил текст проекта Соглашения между Правительством Украины и Правительством США о возвращении Украиной Соединенным Штатам экономической помощи, который предусматривает, что «при наличии средств США намерены предоставить до 7,899 млрд долларов США по ассигнованиям на Фонд экономической поддержки (ESF) и до 1,575 млрд. долларов США из фондов «Помощь Европе, Азии и Центральной Азии» (AEECA), предусмотренных в Законе USSAA для экономической помощи в пользу Украины. Условия финансирования будут определены отдельными договоренностями».

Автор: Наталья Мамченко

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