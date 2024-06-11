Прокурор раскритиковал судью в судебном заседании и обвинил суд в том, что дело пошло не в том направлении

Судья в ответ удовлетворил отвод прокурора и пожаловался на его действия в Высший совет правосудия.

Источник фото: depo Львов

Не совсем приятный для судебной власти инцидент произошел в Львовской области.

Как сообщил в Высший совет правосудия судья Жолкивского районного суда Львовской области Зорян Опрыск, в производстве судьи находится уголовное дело по обвинению по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Судя по сообщению судьи, с прокурором, который поддерживал обвинение в данном деле, у Зоряна Опрыска уже давно возникли сложные отношения.

Еще 17 августа 2023 года прокурор заявил Зоряну Опрыску отвод, мотивировав его тем, что судья незаконно отказал в удовлетворении ходатайства прокурора о приводе обвиняемого в судебное заседание. Суд, вместе с тем, признал неявку обвиняемого в судебное заседание уважительной.

По мнению Зоряна Опрыска, прокурор тогда фактически выразил сомнения в законности решения суда, что является нарушением норм Кодекса профессиональной этики и поведения прокуроров.

А 15 апреля 2024 года прокурор в судебном заседании задал вопрос эксперту, сформулировав его так, что одновременно под сомнение была поставлена ​​законность одного из определений Жолкивского райсуда, что не понравилось судье, который вновь обвинил прокурора в нарушении норм прокурорской этики.

Уже после судебного заседания прокурор прямо заявил судье, что "уголовное дело пошло не в том направлении". Это заявление прокурора Зорян Опрыск воспринял как вмешательство в деятельность судьи и попытку повлиять на суд.

Кроме того, в одном из судебных заседаний прокурор вдруг заявил, что у него создается впечатление, что «суд знает заранее, что будет проходить в судебном заседании».

Это также не понравилось Зоряну Опрыску, который расценил слова прокурора как неуважение к суду.

14 мая 2024 года уже обвиняемый в уголовном производстве подал заявление об отводе прокурора.

Зорян Опрыск, оценив предыдущее поведение прокурора и нарушения им норм прокурорской этики, 15 мая удовлетворил заявление обвиняемого, указав, что есть обоснованные сомнения в беспристрастности прокурора при рассмотрении уголовного производства.

Также судья обратился в Высший совет правосудия и к Генпрокурору, с сообщением о вмешательстве в деятельность судьи со стороны прокурора.

Автор: Вячеслав Хрипун

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