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Прокурор критикував суддю у судовому засіданні та звинуватив суд у тому, що справа пішла не в тому напрямку

13:16, 11 червня 2024
Суддя у відповідь задовольнив відвід прокурора та поскаржився на його дії у Вищу раду правосуддя.
Прокурор критикував суддю у судовому засіданні та звинуватив суд у тому, що справа пішла не в тому напрямку
Джерело фото: depo Львів
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Не зовсім приємний для судової влади інцидент стався у Львівський області.

Як повідомив у Вищу раду правосуддя суддя Жовківського районного суду Львівської області Зорян Оприск, у провадженні судді перебуває кримінальна справа щодо обвинувачення за ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.

Судячи з повідомлення судді, з прокурором, який підтримував обвинувачення у зазначеній справі, у Зоряна Оприска вже давно виникли складні відносини.

Ще 17 серпня 2023 року прокурор заявив Зоряну Оприску відвід, мотивувавши його тим, що суддя незаконно відмовив у задоволенні клопотання прокурора про привід обвинуваченого в судове засідання. Суд, разом з тим, визнав неявку обвинуваченого в судове засідання поважною.  

На думку Зоряна Оприска, прокурор тоді фактично висловив сумніви у законності рішення суду, що є порушенням норм Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів.

А 15 квітня 2024 року прокурор у судовому засіданні поставив запитання експерту, сформулювавши його так, що одночасно під сумнів була поставлена законність однієї з ухвал Жовківського райсуду, що не сподобалося судді, який знов звинуватив прокурора у порушенні норм прокурорської етики.

Вже після судового засідання прокурор прямо заявив судді, що «кримінальна справа пішла не в тому напрямку». Цю заяву прокурора Зорян Оприск сприйняв як втручання у діяльність судді і спробу вплинути на суд.

Крім того, в одному з судових засідань, прокурор раптом заявив, що у нього складається враження, що «суд знає наперед, що буде відбуватися в судовому засіданні».

Це також не сподобалося Зоряну Оприску, який розцінив слова прокурора як неповагу до суду.

14 травня 2024 року вже обвинувачений у кримінальному проваджені подав заяву про відвід прокурора.

Зорян Оприск, оцінивши попередню поведінку прокурора та порушення ним норм прокурорської етики, 15 травня задовольнив заяву обвинуваченого, вказавши, що є обґрунтовані сумніви у неупередженості прокурора під час розгляду кримінального провадження.

Також суддя звернувся у Вищу раду правосуддя та до Генпрокурора з повідомленням про втручання в діяльність судді.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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