У липні Україна отримає €1,5 млрд прибутків від заморожених активів рф, — Урсула фон дер Ляєн

За словами президентки Єврокомісії, великий відсоток має піти на оборону України.

Майже 1,5 мільярда євро прибутків від заморожених російських активів будуть доступні для України у липні. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024.

«Під час минулорічної конференції з відновлення я сказала, що ми повинні перевести Україні заморожені активи рф. І зараз ми робимо це можливим відповідно до міжнародного законодавства і зберігаючи стабільність фінансових ринків. Близько 1,5 млрд євро від цих доходів вже у липні будуть доступні», – зазначила фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що 10% цих коштів підуть на реконструкцію та відновлення. Також гроші витратять на захист.

Нагадаємо, що Урсула фон дер Ляєн повідомила, коли Євросоюз розпочне переговори про вступ України.

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