Урсула фон дер Ляєн повідомила, коли Євросоюз розпочне переговори про вступ України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що реформи, які проводить Україна, приводять її ще ближче до Європейського Союзу.

Переговори про вступ України до Європейського Союзу мають розпочатися ще до кінця червня. Про це у вівторок, 11 червня, у Берліні на конференції з питань відновлення України заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Україна виконала всі кроки, які ми (Європейська комісія - ред) сформулювали. Тому ми віримо, що Європейський Союз має розпочати переговори про вступ уже до кінця цього місяця», - сказала вона.

Також фон дер Ляєн наголосила, що реформи, які проводить Україна, є основою для того, щоб зробити Україну «привабливим майданчиком для інвестицій, для бізнесу», так само як і приводить її ще ближче до Європейського Союзу.

Раніше ми писали, що Єврокомісія підтримала початок переговорів про вступ України до ЄС.

Також голова Європарламенту пообіцяла підтримку Україні на шляху до вступу в ЄС.

Ще відомо, що посадовці Євросоюзу хочуть розпочати формальні переговори про вступ України не пізніше 25 червня.

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