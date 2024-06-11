Урсула фон дер Ляєн повідомила, коли Євросоюз розпочне переговори про вступ України

Переговори про вступ України до Європейського Союзу мають розпочатися ще до кінця червня. Про це у вівторок, 11 червня, у Берліні на конференції з питань відновлення України заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
«Україна виконала всі кроки, які ми (Європейська комісія - ред) сформулювали. Тому ми віримо, що Європейський Союз має розпочати переговори про вступ уже до кінця цього місяця», - сказала вона.
Також фон дер Ляєн наголосила, що реформи, які проводить Україна, є основою для того, щоб зробити Україну «привабливим майданчиком для інвестицій, для бізнесу», так само як і приводить її ще ближче до Європейського Союзу.
Раніше ми писали, що Єврокомісія підтримала початок переговорів про вступ України до ЄС.
Також голова Європарламенту пообіцяла підтримку Україні на шляху до вступу в ЄС.
Ще відомо, що посадовці Євросоюзу хочуть розпочати формальні переговори про вступ України не пізніше 25 червня.
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