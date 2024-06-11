Німеччина передасть Україні третю систему Patriot і установки IRIS-T, — Олаф Шольц

Канцлер Німеччини: Найважливіша потреба України нині — це боєприпаси та зброя, особливо ППО.

Фото: Reuters

Німеччина передасть Україні третю систему Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракети та боєприпаси. Про це сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц на церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024 у Берліні.

«Найважливіша потреба України нині - це боєприпаси та зброя, особливо ППО. Тому протягом найближчих тижнів і місяців ми поставимо в Україну третю систему Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракети і боєприпаси», — наголосив Шольц.

Він звернувся до міжнародної спільноти із закликом підтримати німецьку ініціативу зі збільшення спроможності української ППО «усім, чим можна».

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час Конференції з відновлення України, яка 11 червня розпочалась у Німеччині, планує укласти договори на мільярди євро, які зокрема підуть на підтримку українського ОПК та енергетики.

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