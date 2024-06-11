Конференція з відновлення у Берліні: Зеленський про чесний мир, ППО та енергетику

Головне з виступу Президента на Конференції у Берліні.

Президент України Володимир Зеленський на Конференції з відновлення України у Берліні заявив, що українці за більш ніж два роки цієї війни довели, що здатні вибивати окупанта з нашої території і виграли для України Чорне море.

За словами Зеленського, поки росію не позбавлять можливості тероризувати Україну, у путіна не буде справжнього інтересу шукати чесний мир.

Також Президент на Конференції з відновлення України у Берліні повідомив, що:

йде зараз робота над тим, щоб забезпечити більше ППО, і Україна вже бачить, як і коли зможе доставити нові системи.

треба реалізувати швидке та недороге відновлення усіх енергооб'єктів, які можливо зараз відновити до зими. Україна знає, як це забезпечити.

Також Володимир Зеленський наголосив, що Україна виконала все, що було потрібно для відкриття перемовин з ЄС. В червні повинні початися перемовини.

Окрім того, Президент повідомив, що Україна планує укласти договори на мільярди євро, які зокрема підуть на підтримку українського ОПК та енергетики.

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