Конференція з відновлення у Берліні: Зеленський про чесний мир, ППО та енергетику

Президент України Володимир Зеленський на Конференції з відновлення України у Берліні заявив, що українці за більш ніж два роки цієї війни довели, що здатні вибивати окупанта з нашої території і виграли для України Чорне море.
За словами Зеленського, поки росію не позбавлять можливості тероризувати Україну, у путіна не буде справжнього інтересу шукати чесний мир.
Також Президент на Конференції з відновлення України у Берліні повідомив, що:
Також Володимир Зеленський наголосив, що Україна виконала все, що було потрібно для відкриття перемовин з ЄС. В червні повинні початися перемовини.
Окрім того, Президент повідомив, що Україна планує укласти договори на мільярди євро, які зокрема підуть на підтримку українського ОПК та енергетики.
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