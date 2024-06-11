ВРП повернула подання про надання згоди на утримання під вартою судді з Херсонщини

Подання про надання згоди на утримання під вартою судді повернули через те, що припинилися повноваження судді.

У вівторок, 11 червня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення подання про надання згоди на утримання під вартою судді Генічеського районного суду Херсонської області повернути заступнику Генерального прокурора. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Рішення прийнято з огляду на те, що повноваження судді припинилися у зв’язку з ухваленням 9 квітня 2024 року Вищою радою правосуддя рішення про її звільнення з посади судді Генічеського районного суду Херсонської області на підставі підпункту 4 пункту 16-1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України – відповідно до подання з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, у якому суддю визнано такою, що відмовилася від кваліфікаційного оцінювання.

Отже подання заступника Генерального прокурора про надання згоди на утримання під вартою судді Генічеського районного суду Херсонської області у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 111, частиною сьомою статті 1111 КК України, не може бути розглянуто Вищою радою правосуддя, підлягає залишенню без розгляду та поверненню.

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