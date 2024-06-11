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ВСП вернул представление о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи из Херсонской области

13:01, 11 июня 2024
Представление о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи вернули из-за того, что прекратились полномочия судьи.
ВСП вернул представление о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи из Херсонской области
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 Во вторник, 11 июня, Высший совет правосудия принял решение о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи Генического районного суда Херсонской области вернуть заместителю Генерального прокурора. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Решение принято ввиду того, что полномочия судьи прекратились в связи с принятием 9 апреля 2024 года Высшим советом правосудия решения об увольнении с должности судьи Генического районного суда Херсонской области на основании подпункта 4 пункта 16-1 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины – в соответствии с представлением с рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей Украины, в котором судья признана такой, что отказалась от квалификационного оценивания.

Следовательно, представление заместителя Генерального прокурора о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи Генического районного суда Херсонской области в связи с привлечением к уголовной ответственности по подозрению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью второй статьи 111, частью седьмой статьи 1111 УК Украины, не может быть рассмотрено Высшим советом правосудия, подлежит оставлению без рассмотрения и возвращения.

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