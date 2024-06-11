Как будет происходить возвращение на военную службу в случае освобождения от ответственности за дезертирство и СЗЧ – что предлагают депутаты

Только за 4 месяца уже зарегистрировано 10 584 уголовных производств по статье о самовольном оставлении воинской части и 7 306 уголовных производств за дезертирство.

В течение января-апреля 2024 года органами досудебного расследования и прокурорами уже зарегистрировано 10 584 уголовных производств по статье 407 УК (самовольное оставление воинской части или места службы) и 7 306 уголовных производств по статье 408 УК (дезертирство). Всего в производстве органов досудебного расследования находится почти 19 тысяч уголовных производств за совершение военных уголовных правонарушений. Однако в уголовном законодательстве отсутствуют правовые основания для возможности освобождения военнослужащих от уголовной ответственности за первое совершение преступлений по статьям 407, 408 УК и при условии их искреннего раскаяния и желания вернуться в военную службу. Соответственно, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», народные депутаты предлагают предоставить военнослужащим такую ​​возможность.

Так, группа народных депутатов – Сергей Ионушас, Федор Вениславский, Марьяна Безуглая, Александр Завитневич и другие зарегистрировали законопроект 11322 о внесении изменений в УК, УПК.

Статья 401 Уголовного кодекса дополняется ч. 5 следующего содержания.

Лицо, во время действия военного положения впервые совершившее уголовное правонарушение, предусмотренное статьями 407 (самовольное оставление воинской части или места службы), 408 (дезертирство), может быть освобождено от уголовной ответственности в порядке, предусмотренном уголовным процессуальным законодательством Украины, если до окончания досудебного расследования оно добровольно заявило следователю или прокурору о намерении вернуться в воинскую часть или место службы для продолжения прохождения воинской службы и командир (начальник) воинской части (учреждения) дал согласие на продолжение прохождения воинской службы таким лицом.

Соответственно в УПК (ч. 2 ст. 286) устанавливается, что в случае наличия основания для освобождения от уголовной ответственности, предусмотренных вышеуказанной ч. 5 статьи 401 УК, прокурор должен также получить письменное согласие командира (начальника) воинской части (учреждения) о возможности продления прохождение военной службы таким подозреваемым.

К ходатайству прокурора должно быть добавлено письменное согласие командира (начальника) воинской части (учреждения) о возможности продления прохождения воинской службы подозреваемым.

Следовательно, предложенными нормами механизм освобождения от уголовной ответственности военнослужащих возможен только при условии предоставления командиром письменного согласия на продолжение военной службы.

Также из действующей нормы статьи 616 УПК предлагается исключить ссылки на статьи 186 (грабеж), 187 (разбой), 189 (вымогательство) УК, что позволит лицам, совершившим уголовные правонарушения по данным статьям и в отношении которых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, обратиться к прокурору с ходатайством об инициировании перед следственным судьей или судом вопроса об отмене этой меры пресечения для продления или прохождения военной службы.

Статья 24 Закона «О воинской обязанности и военной службе» излагается в новой редакции и будет регулировать не только приостановку, но и продление военной службы.

Согласно новой редакции настоящей статьи военная служба приостанавливается для военнослужащих, самовольно покинувших воинские части или места службы, дезертировавших из ВСУ и других военных формирований или добровольно сдавшихся в плен, если иное не определено законодательством.

Началом приостановки воинской службы является день внесения соответствующих сведений в Единый реестр досудебных расследований на основании заявления, уведомления командира (начальника) воинской части, поданных в соответствии с ч. 4 статьи 85 Дисциплинарного устава ВСУ и/или заявления, уведомления начальника соответствующего органа управления Военной службы правопорядка в ВСУ о совершении уголовного правонарушения. Основанием для приостановки военной службы является получение воинской частью письменного уведомления правоохранительного органа о внесении соответствующих сведений в ЕРДР (извлечение из ЕРДР).

Военнослужащие, военная служба которых приостановлена, увольняются с должностей и считаются не выполняющими (не несущими) обязанностей военной службы. Контракт о прохождении военной службы, а также выплата денежного и продовольственного, вещевого, других видов обеспечения таким военнослужащим приостанавливаются.

Время приостановки воинской службы военнослужащим не засчитывается в срок воинской службы, выслуги в воинском звании и к выслуге лет для выплаты надбавки за выслугу лет и назначения пенсии. На них не распространяются льготы и гарантии, установленные законодательством для военнослужащих.

Военнослужащие, военная служба которых приостановлена, не входят в численность Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

Военнослужащие, военная служба которых приостановлена ​​и в отношении которых обвинительные приговоры суда вступили в законную силу, подлежат увольнению с военной службы в соответствии с пунктом «г» ч. 2, пунктом «г» ч. 3, подпунктом «д» пункта 1, подпунктом «в» пункта 2 ч. 4, подпунктов "е" пунктов 1 и 2, подпункта "в" пункта 3 ч. 5 и подпункта "е" пункта 1, подпункта "д" пункта 2, подпункта "в" пункта 3 ч. 6 статьи 26 настоящего Закона, кроме военнослужащих, которым обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу, назначено уголовное наказание в виде служебного ограничения, ареста с отбыванием на гауптвахте или содержанием в дисциплинарном батальоне.

Согласно новому абз. 7 настоящей статьи военнослужащие, которым обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу, назначено уголовное наказание в виде служебного ограничения, ареста с отбытием на гауптвахте или содержания в дисциплинарном батальоне, со дня начала отбывания такого наказания считаются входящими в численность других военных формирований, а также выполняющими (несущими) обязанности военной службы. С этого же дня для таких военнослужащих продолжается военная служба и действие контракта, возобновляется выплата денежного и продовольственного, вещевого, других видов обеспечения, льготы и социальные гарантии, установленные законодательством Украины.

Военнослужащие, которым судебным решением, вступившим в законную силу, назначено уголовное наказание в виде штрафа, которые освобождены от уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным статьями 47, 48, 49 УК, а также освобождены от отбывания наказания на основании амнистии, подлежат службы в соответствии с подпунктом «г» пункта 1 части четвертой, подпунктом «д» пунктов 1 и 2 части пятой и подпунктом «д» пункта 1, подпунктом «г» пункта 2 части шестой статьи 26 настоящего Закона, кроме случаев предусмотренных этим законом .

Согласно новому абзацу 9 военнослужащие, которым судебным решением, вступившим в законную силу, назначено уголовное наказание в виде штрафа, которые освобождены от уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным статьями 47, 48, 49 УК, освобождены от отбывания наказания на основании амнистии, а также которых освобождены от отбывания наказания с испытанием, со дня прибытия их в воинские части (мест прохождения военной службы) считаются входящими в численность соответственно ВСУ и других воинских формирований, а также выполняющими (несущими) обязанности военной службы. С этого же дня для таких военнослужащих продолжается военная служба и действие контракта, возобновляется выплата денежного и продовольственного, вещевого, других видов обеспечения, льготы и социальные гарантии, установленные законодательством Украины.

Для военнослужащих, в отношении которых судом вынесен вступивший в законную силу оправдательный приговор или в отношении которых закрыто уголовное производство в соответствии с пунктами 1, 2, 3 ч. 1 статьи 284 УПК, военная служба и действие контракта продолжается. В таком случае срок приостановления военной службы относится к выслуге лет для выплаты надбавки за выслугу лет и назначению пенсии, а также к сроку выслуги лет для присвоения очередного воинского звания, и возобновляются льготы и социальные гарантии, установленные законодательством для военнослужащих.

За все время необоснованной приостановки военной службы таким военнослужащим выплачивается недополученное денежное и осуществляются недополученное продовольственное, вещное и другие виды обеспечения.

Согласно абз. 12 для военнослужащих, в отношении которых судом постановлено определение о закрытии уголовного производства и освобождения от уголовной ответственности на основании, предусмотренном ч. 5 статьи 401 УК, вступившего в законную силу, со дня прибытия их в воинские части (мест прохождения воинской службы) считаются такими, что входят в численность соответственно ВСУ и других военных формирований, а также выполняют (несут) обязанности военной службы. С этого же дня для таких военнослужащих продолжается военная служба и действие контракта, возобновляется выплата денежного и продовольственного, вещевого, других видов обеспечения, льготы и социальные гарантии, установленные законодательством Украины.

Военнослужащим, указанным в абзацах 7, 9 и 12 этой части, со дня приостановки военной службы до дня ее продления выплата недополученного денежного, осуществления недополученного продовольственного, вещевого, других видов обеспечения и распространения льгот и социальных гарантий, установленных законодательством Украины для военнослужащих, не осуществляется .

Порядок и условия приостановки и продления военной службы определяется положениями о прохождении военной службы.

Автор: Наталья Мамченко

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