Як відбуватиметься повернення до військової служби у разі звільнення від відповідальності за дезертирство і СЗЧ – що пропонують депутати

Лише за 4 місяці вже зареєстровано 10 584 кримінальних проваджень за статтею про самовільне залишення військової частини і 7 306 кримінальних проваджень за дезертирство.

Впродовж січня-квітня 2024 року органами досудового розслідування та прокурорами вже зареєстровано 10 584 кримінальних проваджень за статтею 407 КК (самовільне залишення військової частини або місця служби) та 7 306 кримінальних проваджень за статтею 408 КК (дезертирство). Загалом у провадженні органів досудового розслідування перебуває майже 19 тисяч кримінальних проваджень за скоєння військових кримінальних правопорушень. Проте у кримінальному законодавстві відсутні правові підстави для можливості звільнення військовослужбовців від кримінальної відповідальності за вперше вчинення злочинів за статтями 407, 408 КК та за умови їх щирого каяття та бажання повернутися до військової служби. Відповідно, як раніше писала «Судово-юридична газета», народні депутати пропонують надати військовослужбовцям таку можливість.

Так, група народних депутатів – Сергій Іонушас, Федір Веніславський, Мар’яна Безугла, Олександр Завітневич та інші зареєстрували законопроект 11322 про внесення змін до КК, КПК.

Стаття 401 Кримінального кодексу доповнюється ч. 5 наступного змісту.

Особа, яка під час дії воєнного стану вперше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене статтями 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби), 408 (дезертирство), може бути звільнена від кримінальної відповідальності в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, якщо до закінчення досудового розслідування вона добровільно заявила слідчому чи прокурору про намір повернутися до військової частини або місця служби для продовження проходження військової служби й командир (начальник) військової частини (установи) надав згоду на продовження проходження військової служби такою особою.

Відповідно у КПК (ч. 2 ст. 286) встановлюється, що у разі наявності підстави для звільнення від кримінальної відповідальності, передбаченої вищевказаною ч. 5 статті 401 КК прокурор повинен також отримати письмову згоду командира (начальника) військової частини (установи) про можливість продовження проходження військової служби таким підозрюваним.

До клопотання прокурора повинна бути додана письмова згода командира (начальника) військової частини (установи) про можливість продовження проходження військової служби підозрюваним.

Отже, запропонованими нормами механізм звільнення від кримінальної відповідальності військовослужбовців можливий лише за умови надання командиром письмової згоди на продовження військової служби.

Також з чинної норми статті 616 КПК пропонується виключити посилання на статті 186 (грабіж), 187 (розбій), 189 (вимагання) КК, що дозволить особам, які скоїли кримінальні правопорушення за даними статтями та стосовно яких обрано запобіжний захід тримання під вартою, звернутися до прокурора з клопотанням про ініціювання перед слідчим суддею або судом питання про скасування цього запобіжного заходу для продовження або проходження військової служби.

Стаття 24 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» викладається в новій редакції і регулюватиме не лише призупинення, а й продовження військової служби.

Відповідно до нової редакції цієї статті військова служба призупиняється для військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини або місця служби, дезертирували із ЗСУ та інших військових формувань або добровільно здалися в полон, якщо інше не визначено законодавством.

Початком призупинення військової служби є день внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви, повідомлення командира (начальника) військової частини, поданих відповідно до ч. 4 статті 85 Дисциплінарного статуту ЗСУ та/або заяви, повідомлення начальника відповідного органу управління Військової служби правопорядку у ЗСУ про вчинення кримінального правопорушення. Підставою для призупинення військової служби є отримання військовою частиною письмового повідомлення правоохоронного органу про внесення відповідних відомостей до ЄРДР (витягу з ЄРДР).

Військовослужбовці, військову службу яких призупинено, звільняються з посад та вважаються такими, що не виконують (не несуть) обов’язків військової служби. Контракт про проходження військової служби, а також виплата грошового та здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення таким військовослужбовцям призупиняються.

Час призупинення військової служби військовослужбовцям не зараховується до строку військової служби, вислуги у військовому званні та до вислуги років для виплати надбавки за вислугу років і призначення пенсії. На них не поширюються пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством для військовослужбовців.

Військовослужбовці, військову службу яким призупинено, не входять до чисельності Збройних Сил України та інших військових формувань.

Військовослужбовці, військову службу яким призупинено та стосовно яких обвинувальні вироки суду набрали законної сили, підлягають звільненню з військової служби відповідно до пункту «г» ч. 2, пункту «г» ч. 3, підпункту «д» пункту 1, підпункту «в» пункту 2 ч. 4, підпунктів «е» пунктів 1 і 2, підпункту «в» пункту 3 ч. 5 та підпункту «е» пункту 1, підпункту «д» пункту 2, підпункту «в» пункту 3 ч. 6 статті 26 цього Закону, крім військовослужбовців, яким обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, призначено кримінальне покарання у виді службового обмеження, арешту з відбуттям на гауптвахті або триманням у дисциплінарному батальйоні.

Відповідно до нового абз. 7 цієї статті військовослужбовці, яким обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, призначено кримінальне покарання у виді службового обмеження, арешту з відбуттям на гауптвахті або тримання у дисциплінарному батальйоні, з дня початку відбування такого покарання вважаються такими, що входять до чисельності відповідно ЗСУ та інших військових формувань, а також виконують (несуть) обов’язки військової служби. З цього ж дня для таких військовослужбовців продовжується військова служба та дія контракту, поновлюється виплата грошового й здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством України.

Військовослужбовці, яким судовим рішенням, що набрало законної сили, призначено кримінальне покарання у виді штрафу, яких звільнено від кримінальної відповідальності на підставах, передбачених статтями 47, 48, 49 КК, а також яких звільнено від відбування покарання на підставі амністії, підлягають звільненню з військової служби відповідно до підпункту «ґ» пункту 1 частини четвертої, підпунктів «д» пунктів 1 та 2 частини п'ятої та підпункту «д» пункту 1, підпункту «ґ» пункту 2 частини шостої статті 26 цього Закону, крім випадків передбачених цим законом.

Відповідно до нового абзацу 9 військовослужбовці, яким судовим рішенням, що набрало законної сили, призначено кримінальне покарання у виді штрафу, яких звільнено від кримінальної відповідальності на підставах, передбачених статтями 47, 48, 49 КК, звільнено від відбування покарання на підставі амністії, а також яких звільнено від відбування покарання з випробуванням, з дня прибуття їх до військових частин (місць проходження військової служби) вважаються такими, що входять до чисельності відповідно ЗСУ та інших військових формувань, а також виконують (несуть) обов’язки військової служби. З цього ж дня для таких військовослужбовців продовжується військова служба та дія контракту, поновлюється виплата грошового й здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством України.

Для військовослужбовців, стосовно яких судом винесено виправдувальний вирок, що набрав законної сили, або стосовно яких закрито кримінальне провадження відповідно до пунктів 1, 2, 3 ч. 1 статті 284 КПК, військова служба та дія контракту продовжується. У такому разі строк призупинення військової служби зараховується до вислуги років для виплати надбавки за вислугу років і призначення пенсії, а також до строку вислуги років для присвоєння чергового військового звання, та поновлюються пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством для військовослужбовців.

За весь час необґрунтованого призупинення військової служби таким військовослужбовцям виплачується недоотримане грошове та здійснюються недоотримане продовольче, речове та інші види забезпечення.

Згідно з абз. 12 для військовослужбовців, стосовно яких судом постановлено ухвалу про закриття кримінального провадження та звільнення від кримінальної відповідальності на підставі, передбаченою ч. 5 статті 401 КК, яка набрала законної сили, з дня прибуття їх до військових частини (місць проходження військової служби) вважаються такими, що входять до чисельності відповідно ЗСУ та інших військових формувань, а також виконують (несуть) обов’язки військової служби. З цього ж дня для таких військовослужбовців продовжується військова служба та дія контракту, поновлюється виплата грошового та здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільги й соціальні гарантії, встановлені законодавством України.

Військовослужбовцям, зазначеним в абзацах 7, 9 та 12 цієї частини, з дня призупинення військової служби до дня її продовження виплата недоотриманого грошового, здійснення недоотриманого продовольчого, речового, інших видів забезпечення та поширення пільг і соціальних гарантій, встановлених законодавством України для військовослужбовців, не здійснюється.

Порядок та умови призупинення та продовження військової служби визначається положеннями про проходження військової служби.

Автор: Наталя Мамченко

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