За самовільне залишення військової частини і дезертирство не будуть саджати до в’язниці, якщо до закінчення розслідування особа добровільно повернеться до служби

Якщо злочин вчинено вперше і до закінчення досудового розслідування чоловік добровільно заявить слідчому чи прокурору про намір повернутися до військової частини або місця служби, його звільнять від кримінальної відповідальності – законопроект.

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Якщо до закінчення розслідування самовільного залишення військової частини військовослужбовець добровільно повернеться до служби, то йому не буде загрожувати позбавлення волі. Відповідний законопроект 11322 зареєструвала група народних депутатів на чолі з головою Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергієм Іонушасом. Співавторами виступили народні депутати Федір Веніславський, Мар’яна Безугла, Олександр Завітневич та інші.

Як вказують автори, згідно статистичних даних, лише упродовж січня-квітня 2024 року органами досудового розслідування та прокурорами вже зареєстровано 10 584 кримінальних проваджень за статтею 407 Кримінального кодексу України (Самовільне залишення військової частини або місця служби) та 7 306 кримінальних проваджень за статтею 408 КК (Дезертирство).

Загалом на сьогодні у провадженні органів досудового розслідування перебуває майже 19 тис. кримінальних проваджень за скоєння військових кримінальних правопорушень.

Проте у чинному кримінальному законодавстві відсутні правові підстави для можливості звільнення під час дії воєнного стану військовослужбовців від кримінальної відповідальності за вперше вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 407, 408 КК та за умови їх щирого каяття та бажання повернутися до проходження військової служби. Отже відсутність таких підстав, при наявності відповідних умов, не дозволяє військовослужбовцям ЗСУ продовжити захист суверенітету і територіальної цілісності України від збройної агресії російської федерації.

Крім того потребують удосконалення окремі питання проходження військової служби військовослужбовцям Збройних Сил України, що обумовлено необхідністю правового визначення механізму та виключних підстав процедури призупинення та продовження військової служби військовослужбовцям ЗСУ або інших військових формувань, які самовільно залишили військову частину або місце служби, а потім за відповідним рішенням суду повернулися для продовження військової служби.

З метою врегулювання зазначених питань, та запровадження відповідних правових механізмів і розроблено проект Закону України «Про внесення змін додо Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за злочини проти встановленого порядку несення або проходження військової служби під час дії воєнного стану».

Отже, пропонується внести зміни до статті 401 КК, доповнивши її ч. 5, згідно з якою особа, яка під час дії воєнного стану вперше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене статтями 407, 408 цього розділу, може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо до закінчення досудового розслідування вона добровільно заявила слідчому чи прокурору про намір повернутися до військової частини або місця служби для продовження проходження військової служби й командир (начальник) військової частини (установи) надав згоду на продовження проходження військової служби такою особою.

Змінами до статей 286, 287 КПК унормовується процедура судового розгляду клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності військовослужбовців, які заявили про свій намір повернутися до військової частини або місця служби для продовження проходження військової служби. При цьому загальний судовий контроль за розглядом таких клопотань залишається в межах, визначених КПК, а також зберігається можливість апеляційного оскарження прийнятих судових рішень.

Слід окремо зазначити, що запропонованими нормами механізм звільнення від кримінальної відповідальності військовослужбовців можливий лише за умови надання командиром (начальником) військової частини (установи) письмової згоду на продовження проходження військової служби таким військовослужбовцем.

Також з чинної норми статті 616 КПК пропонується виключити посилання на статті 186, 187, 189 КК, що дозволить особам, які скоїли кримінальні правопорушення за даними статтями та стосовно яких обрано запобіжний захід тримання під вартою, звернутися до прокурора з клопотанням про ініціювання перед слідчим суддею або судом питання про скасування цього запобіжного заходу для продовження та/або проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Перехідними положеннями проекту Закону пропонується внести зміни до Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», якими зокрема передбачити: що початком призупинення військової служби є день подання повідомлення начальником відповідного органу управління Військової служби правопорядку у ЗСУ про вчинення військовослужбовцем кримінального правопорушення; продовження військової служби для військовослужбовців, яким обвинувальним вироком суду призначено кримінальне покарання у виді службового обмеження, арешту з відбуттям на гауптвахті або тримання у дисциплінарному батальйоні, а також яких звільнено від відбування покарання з випробуванням або звільнено від кримінальної відповідальності на підставі статті 401 КК.

Автор: Наталя Мамченко

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