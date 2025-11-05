ВАКС відправив під варту заступницю керівника філії «Енергоатома» Світлану Пінчук

ВАКС обрав запобіжний захід заступниці генерального директора філії «ВП «Атоменергомаш» АТ «НАЕК «Енергоатом». Її підозрюють у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди, повідомили в САП. За даними видання «Слово і діло», йдеться про Світлану Пінчук.
Суд підтримав позицію прокурора САП і призначив підозрюваній тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 4 млн гривень. У разі внесення застави на неї покладуть такі обов’язки:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.