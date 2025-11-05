ВАКС відправив під варту заступницю керівника філії «Енергоатома» Світлану Пінчук

Підозрюваній у хабарництві Світлані Пінчук призначили тримання під вартою з можливістю застави в 4 млн грн.

ВАКС обрав запобіжний захід заступниці генерального директора філії «ВП «Атоменергомаш» АТ «НАЕК «Енергоатом». Її підозрюють у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди, повідомили в САП. За даними видання «Слово і діло», йдеться про Світлану Пінчук.

Суд підтримав позицію прокурора САП і призначив підозрюваній тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 4 млн гривень. У разі внесення застави на неї покладуть такі обов’язки:

з’являтися на вимогу слідчого, детектива, прокурора чи суду;

не залишати Київ без дозволу слідчого, детектива, прокурора чи суду;

повідомляти про зміну місця проживання;

не спілкуватися з певним колом осіб;

здати паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дозволяють виїзд із України чи в’їзд до неї;

носити електронний засіб контролю.

