ВАКС отправил под стражу заместителя руководителя филиала «Энергоатома» Светлану Пинчук

Подозреваемой во взяточничестве Светлане Пинчук назначили содержание под стражей с возможностью залога в 4 млн грн.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

ВАКС избрал меру пресечения заместителю генерального директора филиала «ОО «Атоменергомаш» АО «НАЭК «Энергоатом». Ее подозревают в вымогательстве и получении неправомерной выгоды, сообщили в САП. По данным издания «Слово и дело», речь идет о Светлане Пинчук.

Суд поддержал позицию прокурора САП и назначил подозреваемой содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 4 млн гривен. В случае внесения залога на нее возложат следующие обязанности:

являться по требованию следователя, детектива, прокурора или суда;

не покидать Киев без разрешения следователя, детектива, прокурора или суда;

сообщать об изменении места жительства;

не общаться с определенным кругом лиц;

сдать паспорта для выезда за границу и другие документы, позволяющие выезд из Украины или въезд в нее;

носить электронное средство контроля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.