ВАКС отправил под стражу заместителя руководителя филиала «Энергоатома» Светлану Пинчук

ВАКС избрал меру пресечения заместителю генерального директора филиала «ОО «Атоменергомаш» АО «НАЭК «Энергоатом». Ее подозревают в вымогательстве и получении неправомерной выгоды, сообщили в САП. По данным издания «Слово и дело», речь идет о Светлане Пинчук.
Суд поддержал позицию прокурора САП и назначил подозреваемой содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 4 млн гривен. В случае внесения залога на нее возложат следующие обязанности:
