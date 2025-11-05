Президентка Мексики зазнала домагань на очах у натовпу – Клаудія Шейнбаум подала до суду

Клаудія Шейнбаум подала позов проти нападника та закликала спростити процедури захисту жінок.

Фото: Anadolu Ajansı

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум стала жертвою домагань: невідомий чоловік підійшов до неї, спробував поцілувати та торкнувся її грудей. Інцидент відбувся на очах у натовпу, який оточував президентку, але ніхто з присутніх не відреагував негайно. Лише Хуан Хосе Рамірес Мендоса, керівник Генерального управління помічників, що супроводжують Шейнбаум у повсякденних справах, втрутився, ставши між нею та нападником. Подію зафіксували на відео очевидці за допомогою мобільних телефонів.

Запізніла реакція команди президентки, яка, як і її попередник Андрес Мануель Лопес Обрадор, відмовилася від президентської гвардії, знову актуалізувала питання безпеки глави держави в Мексиці.

Шейнбаум подала позов проти нападника, про що заявила на брифінгу, повідомляє Associated Press. «Якщо таке роблять із президенткою, то що тоді відбувається з молодими жінками в нашій країні?» — зазначила вона, пояснюючи своє рішення. Президентка розповіла, що раніше, у 12-річному віці, також зазнавала домагань у громадському транспорті дорогою до школи.

Вона закликала владу мексиканських штатів переглянути закони та процедури, щоб полегшити жінкам повідомлення про випадки домагань, і наголосила: «Мексиканці мають почути чітке й гучне «ні»: особистий простір жінок не можна порушувати». Мерка Мехіко Клара Бругада повідомила, що нападника вже заарештовано.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.