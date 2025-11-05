Президент Мексики подверглась домогательствам на глазах у толпы – Клаудия Шейнбаум подала в суд

Клаудия Шейнбаум подала иск против нападавшего и призвала упростить процедуры защиты женщин.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум стала жертвой домогательств: неизвестный мужчина подошел к ней, попытался поцеловать и коснулся ее груди. Инцидент произошел на глазах у толпы, окружавшей президента, но никто из присутствующих не отреагировал немедленно. Только Хуан Хосе Рамирес Мендоса, руководитель Генерального управления помощников, сопровождающих Шейнбаум в повседневных делах, вмешался, став между ней и нападавшим. Событие зафиксировали на видео очевидцы с помощью мобильных телефонов.

Запоздалая реакция команды президента, которая, как и ее предшественник Андрес Мануэль Лопес Обрадор, отказалась от президентской гвардии, вновь актуализировала вопрос безопасности главы государства в Мексике.

Шейнбаум подала иск против нападавшего, о чем заявила на брифинге, сообщает Associated Press. «Если такое делают с президентом, то что же тогда происходит с молодыми женщинами в нашей стране?» — отметила она, объясняя свое решение. Президент рассказала, что ранее, в 12-летнем возрасте, также подвергалась домогательствам в общественном транспорте по дороге в школу.

Она призвала власти мексиканских штатов пересмотреть законы и процедуры, чтобы облегчить женщинам сообщение о случаях домогательств, и подчеркнула: «Мексиканцы должны услышать четкое и громкое «нет»: личное пространство женщин нельзя нарушать». Мэр Мехико Клара Бругада сообщила, что нападавший уже арестован.

