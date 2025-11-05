Практика судів
Мобільних операторів зобов’язали забезпечувати інтернет у межах стандарту: що передбачає новий законопроект

12:53, 5 листопада 2025
Для швидкості інтернету встановлять фіксовану кількість мегабіт на секунду, а мобільні оператори мають надавати послуги в межах цього стандарту.
Як відомо, Верховна Рада підтримала законопроєкт 12094, який запроваджує нові стандарти якості мобільного зв’язку та робить швидкість інтернету обов’язковим показником. Документ має на меті покращити цифрову інфраструктуру та гарантувати стабільний зв’язок для всіх українців, вказують у Міністерстві цифрової трансформації.

Що передбачає документ:

  • Швидкість інтернету стане офіційним показником якості.

Для швидкості інтернету встановлять фіксовану кількість мегабіт на секунду, а мобільні оператори надаватимуть послуги в межах цього стандарту.

  • Українці самостійно зможуть перевіряти якість мобільного інтернету через смартфони.

Інформація про якість та швидкість передаватиметься до регулятора сфери НКЕК для аналізу. Це допоможе визначати слабкі місця мережі та оперативно реагувати на проблеми. Про систему моніторингу якості мобільного інтернету має поінформувати Міністерство цифрової трансформації згодом.

  • Мораторій на перевірку виконання умов ліцензій буде скасований.

Це стимулюватиме операторів будувати базові станції в сільській місцевості, щоб зменшити зони без зв’язку.

  • Національний роумінг працюватиме й після завершення воєнного стану.

Українці зможуть надалі користуватися мережами інших операторів, щоб мати звʼязок у кризових ситуаціях.

Очікується, що найближчим часом документ підпише Президент.

