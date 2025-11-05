Мобільних операторів зобов’язали забезпечувати інтернет у межах стандарту: що передбачає новий законопроект

Як відомо, Верховна Рада підтримала законопроєкт 12094, який запроваджує нові стандарти якості мобільного зв’язку та робить швидкість інтернету обов’язковим показником. Документ має на меті покращити цифрову інфраструктуру та гарантувати стабільний зв’язок для всіх українців, вказують у Міністерстві цифрової трансформації.
Що передбачає документ:
Для швидкості інтернету встановлять фіксовану кількість мегабіт на секунду, а мобільні оператори надаватимуть послуги в межах цього стандарту.
Інформація про якість та швидкість передаватиметься до регулятора сфери НКЕК для аналізу. Це допоможе визначати слабкі місця мережі та оперативно реагувати на проблеми. Про систему моніторингу якості мобільного інтернету має поінформувати Міністерство цифрової трансформації згодом.
Це стимулюватиме операторів будувати базові станції в сільській місцевості, щоб зменшити зони без зв’язку.
Українці зможуть надалі користуватися мережами інших операторів, щоб мати звʼязок у кризових ситуаціях.
Очікується, що найближчим часом документ підпише Президент.
